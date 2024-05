El Teatro Góngora acogerá un concierto solidario por la preservación del medio ambiente en la India

CÓRDOBA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Góngora de Córdoba llenará este viernes sus casi 700 localidades con motivo del concierto benéfico dedicado a la preservación del medio ambiente a cargo del Coro Joven del Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab, bajo la dirección musical de Javier Sáenz-López, cuya recaudación estará dirigida a impulsar el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en la India, en una de las zonas más desérticas del planeta.

Así lo ha indicado la Fundación Vicente Ferrer en una nota en la que ha detallado que el Coro Joven estará acompañado por un quinteto de profesores de este centro educativo, que en abril ya organizó otro concierto solidario, entonces, a beneficio de la educación de niños de Nepal.

"La emergencia climática necesita de la conciencia global, y esto solo sucederá mediante la solidaridad y una educación en valores", ha destacado el responsable de la iniciativa y director del Conservatorio, Javier Sáenz-López.

El viernes, los espectadores podrán disfrutar de la música en uno de los espacios más privilegiados de la ciudad. La acogida del programa ha sido entusiasta y apenas quedan entradas a la venta.

Desde la organización señalan que sonarán canciones como 'Colors of the Wind' (Pocahontas), 'Circle of Life' (El Rey León) o 'Feeling Good', que hablan sobre la importancia de cuidar la diversidad biológica, respetar la naturaleza y vivir en armonía con todos los seres del planeta. Otras piezas seleccionadas son 'Earth Song' (Michael Jackson), 'All de Good Girls go to Hell' (Billie Eilish) y 'The Seed' (Aurora), que denuncian la responsabilidad del ser humano ante el cambio climático.

"Todo, bajo la singularidad de las armonías vocales y la energía de la juventud", apuntan desde el Conservatorio. Con esta iniciativa, la institución quiere impulsar la acción de la Fundación Vicente Ferrer en la India rural.

El delegado de la fundación en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Carmona, ha agradecido esta nueva iniciativa del Conservatorio Profesional de Música de Córdoba y, de forma muy especial, a los músicos participantes en el concierto.

Carmona ha recordado que la ONGD desarrolla proyectos para frenar la desertización en una de las zonas más áridas de la India. "Trabajamos para convertir terrenos en zonas cultivables que permitan el sustento de la población campesina. Promovemos proyectos de reforestación, horticultura, construcción de estructuras hídricas, como presas y embalses, y el uso de energías renovables. Transformar el hábitat es una de las vías de transformación de la vida de las personas", ha subrayado.

Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse online en la web 'https://teatrocordoba.es/espectaculo/coro-joven-y-quinteto-c...' con una aportación solidaria de 15 euros.