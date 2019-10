Técnica de Control Financiero de la Junta señala que "parece" que Invercaria daba ayudas en lugar de préstamos

Publicado 21/10/2019 14:43:11 CET

También ha comparecido la analista de la Cámara de Cuentas que señala que Invercaria "no seguía" la normativa andaluza

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fase pericial del juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria, que juzga el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina, ha comenzado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con la declaración de la técnica de Control Financiero de la Junta de Andalucía que realizó un estudio en 2012 de la empresa pública de capital riesgo quien ha apuntado que "duda" de la naturaleza jurídica de la inversiones de Invercaria toda vez que más que préstamos "parecen" que sean ayudas y subvenciones directas.

En su declaración, la técnica ha indicado que de su estudio concluye que "no queda claro" que naturaleza jurídica tiene los préstamos de Invercaria, toda vez que "no existe" seguimiento de la inversión ni reintegro (devolución) del mismo, por lo que, a preguntas de una de las partes que le ha cuestionado si cree que la entidad pública "regalaba" dinero, ha indicado que si por regalos "se entienden" ayudas y subvenciones "parece que sí".

Asimismo, ha indicado que en su estudio ha tenido en cuenta el informe que la Cámara de Cuentas realizó de Invercaria en 2010 y, a tenor del mismo, ha apuntado que reflejó en su informe que "buena parte" --en torno al 20 por ciento-- de los préstamos realizados por Invercaria están "deteriorados" al no haber seguido "procedimiento alguno" en su tramitación y concesión así como que éstos préstamos no eran devueltos por los beneficiarios con los intereses estipulados.

Por otra parte, también ha declarado como perito la técnica encargada de la auditoría que realizó la Cámara de Cuentas a Invercaria en 2010, quien ha apuntado que de su estudio se desprende que la sociedad pública de capital riesgo "no cumplía" con la normativa vigente de la Orden de Incentivos de la Junta de Andalucía.

En concreto, la perito ha indicado que esta auditoría se realizó al incluirse como propuesta del Plan de Actuaciones de la Cámara de Cuentas donde se decide cada año que empresas públicas se van a fiscalizar. Así, ha señalado que en 2010 se decidió fiscalizar a Invercaria toda vez que no se había fiscalizado anteriormente y por que presentaba muchos activos.

De esta manera, ha apuntado que la preocupación inicial era saber si ha habido discrecionalidad a la hora de invertir en una provincia u otra, pero al existir "muchas inversiones" e "ingente documentación" se decidió analizar las cinco inversiones con mayor dotación por lo que, en el informe auditor, no se analizó el préstamo participativo a Aceitunas Tatis.

Así, la analista de la Cámara de Cuentas señaló que estas inversiones no siguieron la Orden de Incentivos que determina los requisitos básicos que tienen que seguir las inversiones realizadas por entidades con dinero público, toda vez que el capital de Invercaria procedía de la agencia IDEA que a su vez se había financiado con la partida presupuestaria 72A de la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En este aspecto, la perito ha apuntado que, de entre los requisitos que señala la Orden de Incentivos, se encuentra el precepto de que haya la suficiente información y publicidad de las inversiones que puede realizar Invercaria para "que todos los ciudadanos interesados pudieran tener acceso" algo que "no ocurrió" toda vez que "no hay constancia que se publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) o ningún documento oficial ni que se especificara en su web".

Con todo, ha señalado que "no le consta" la existencia de un procedimiento a seguir a la hora de analizar las propuestas de inversión y conceder la salida monetaria de Invercaria. En este sentido, ha indicado que de los cinco préstamos que analizó, se tramitaron "sin seguir" unos pasos específicos que dijeran "cómo invertir o qué cantidad destinar". Además, ha apuntado que en ese análisis se puede apreciar que las previsiones que realizaban en Invercaria "no se corresponde" con la realidad por lo que se partía de "unos indicios no acertados" que hacían parecer a la empresa a invertir "como viable".