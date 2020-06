Telefónica cree que "la recuperación de Andalucía será mayor" y recuerda que "tenemos más fibra que toda Alemania"

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del Territorio Sur de Telefónica España, Jerónimo Vílchez, ha señalado este martes sobre el impacto económico y empresarial de la crisis ocasionada por el coronavirus que "la caída será importante, pero la recuperación será mayor en nuestra región", al tiempo que ha esgrimido para señalar el potencial de la comunidad autónoma que "nosotros tenemos más fibra que toda Alemania".

Jerónimo Vílchez, que ha participado en un encuentro digital, ha apuntado sobre el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en Andalucía que "el 99% de la región tiene 4 G, el 75% de los hogares andaluces tiene fibra", que ha cuantificado en "4 millones de hogares y empresas", a lo que ha sumado que Andalucía cuenta con "más de 4.000 centros escolares digitalizados". El máximo responsable del Territorio Sur de Telefónica España ha recordado que España es líder en Europa en conectividad de fibra, mientras que a nivel mundial esa posición sólo la superan Japón y Corea.

Ante la pregunta de si las empresas andaluzas se han adaptado a las exigencias derivadas de la crisis del coronavirus, Vílchez ha afirmado que "en general, sí", aunque ha apelado a la estructura empresarial de la región para señalar que "el 95% del tejido son pymes", por lo que ha concluido que "las empresas tienen menos pulmón para superar la pandemia".

Vílchez ha apuntado que "el talento que existe en Andalucía no existe en otra parte de España" y se ha reafirmado en su visión al sostener que "no he visto nunca tanto talento concentrado ni tantas ganas de innovar como en Andalucía", después de advertir de que "me he paseado por varias partes del mundo".

El director general del Territorio Sur de Telefónica España ha aludido en su ponencia digital a los proyectos de la empresa en Andalucía, entre los que figura la apertura en Málaga de la que será la segunda sede en España, tras Madrid, del proyecto formativo denominado Escuela 42, que se ubicará en el edificio de Tabacalera, y que ha presentado como "un proyecto formativo donde no hay límites de edad, sin ningún coste, ni requisito previo y donde no se expide ningún certificado", aunque ha esgrimido que el 100% de sus alumnos tienen más de 5 ofertas profesionales al concluir su instrucción.

Jerónimo Vílchez, que ha señalado que durante el confinamiento motivado por el coronavirus todas las empresas del sector de las telecomunicaciones "hemos estado dando un servicio muy bueno, de lo que nos sentimos muy orgullosos, sin que la sociedad nos vea como otro problema más", se ha preguntado "qué es una correcta digitalización", a lo que ha respondido que "la conectividad tiene que ser inclusiva, tiene que llegar a todas las capas sociales".

"Lo básico es la conectividad, necesitamos conectividad y el 50% de la población del mundo no tiene conectividad", ha argumentado Vílchez.

"En el centro de todo hay que colocar a las personas. Si no es así no vamos a conseguir una transformación digital completa", ha insistido el directivo de Telefónica España para el Territorio Sur, quien ha apuntado que "todos los cambios se van a acelerar por el Covid-19, que ha acelerado la transformación digital, un nuevo ocio, la forma de trabajar y de estudiar".

"El tráfico de datos ha crecido y va a seguir creciendo", ha afirmado Vílchez, al tiempo que ha apuntado que "no es el momento de las tecnologías, hagamos un mundo más humano", ha sostenido el director general del Territorio Sur de Teléfonica España, quien ha indicado que en los planes de su empresa del ejercicio figura que "un 30% de los directivos de la casa sean mujeres".