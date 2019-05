Las temperaturas máximas se alcanzarán a principio de la semana y se moderarán a mediados pese al viento de levante

Publicado 27/05/2019 14:23:36 CET

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La semana meteorológica se caracterizará en Andalucía por un arranque que representarán los valores máximos de los siete días, con temperaturas de 36º, que se alcanzarán en Córdoba y Sevilla, mientras que a partir del miércoles, pese a la presencia de viento de levante, las temperaturas se suavizarán.

Predominan los cielos poco nubosos o despejados, así se lo ha avanzado a Europa Press el director del centro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Málaga, José María Sánchez-Laulhé, tendencia de la que solo escaparía una posible precipitación en el extremo noreste de la comunidad, que se localizaría en Jaén y norte de Granada.

La evolución de las temperaturas transitará desde los 36º que marcarán Córdoba y Sevilla durante las jornadas de lunes y martes, hacia los 32 y 33º. En las zonas costeras, como el Mediterráneo, las temperaturas oscilarán entre los 25 y 26º.

En cuanto a las mínimas en la comunidad se prevé que sean de 17 a 18º, cifras que serán inferiores en la provincia de Granada, donde oscilarán entre los 14 y 15º.

Los vientos serán flojos y variables, vivos procedentes de la costa Atlántica, y a partir del miércoles predomina el levante, que será fuerte en el Estrecho, pero no se traducirá en un agravamiento del calor porque trae consigo "una masa de aire que no es muy cálida", ha explicado Sánchez-Laulhé. "Las máximas no suben", ha apostillado el director de la Aemet.

Las previsiones sobre el fin de semana son aún inciertas, ha indicado Sánchez-Laulhé, aunque el domingo apunta un posible repunte de las temperaturas.