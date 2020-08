Teresa Rodríguez achaca "ruptura" de negociación sobre Adelante a IU, que ve bloqueo por "usurpación antidemocrática"

IU acusa a Anticapitalistas de "apropiarse" de las redes de Adelante y los de Rodríguez lo achacan a que IU "sacó dinero sin avisar" de diputaciones de Huelva y Málaga

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, líder de anticapitalistas y otrora coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha achacado a IU que por el momento se den por rotas las negociaciones sobre la confluencia, mientras IU, por su parte, sostiene que las negociaciones están "bloqueadas" por lo que entienden que es una "usurpación antidemocrática" por parte de Anticapitalistas antes acerca de la marca de Adelante y ahora también a propósito de las redes sociales de la confluencia.

En declaraciones a Europa Press, Teresa Rodríguez ha explicado que este lunes volvieron a mantener una reunión representantes de los cinco miembros de Adelante --Podemos Andalucía, IU Andalucía, Anticapitalistas, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista-- que "acabó mal" y que, si bien espera que se puedan retomar las conversaciones en septiembre, por el momento las negociaciones se dan por rotas porque lamenta que IU se limitó a condicionar cualquier debate a la retirada del partido instrumental del Ministerio del Interior.

Por parte de IU, el responsable de Comunicación, Javier Moreno, ha indicado a Europa Press que ellos no entienden que las negociaciones estén rotas sino que están "bloqueadas", en tanto en cuanto Anticapitalistas, un partido que, como ha recordado, no formaba parte de Adelante hasta hace unos meses, "ha usurpado de manera antidemocrática primero la marca y ahora las redes sociales". IU ve "inconcebible" este extremo y acusa a Anticapitalistas de crear un "relato" para justificar la ruptura dado que la "apropiación" de las redes se produjo "al mismo tiempo que se celebraba la reunión".

En concreto, IU denuncia que miembros de Anticapitalistas se "apropiaron sin previo aviso" de los perfiles de Adelante en las redes sociales, entre ellas Facebook, Twitter o Instagram, de modo que las publicaciones y el control de las mismas "residen exclusivamente en sus manos, después de que eliminaran a los administradores de IU de las mismas y modificaran las contraseñas de los perfiles para que ni IU ni Podemos puedan acceder".

Tras advertir de que Anticapitalistas "se apropia tanto de los perfiles de Adelante de proyección autonómica como de los vinculados a las ocho provincias", Moreno señala que este es "un episodio más" en su carrera "por la apropiación de Adelante, así como la anulación práctica de la representación de IU y Podemos y sus posiciones políticas". Cree que todo esto "traiciona los principios de horizontalidad, transparencia y democracia interna con los que se creó Adelante".

Sobre esto, Teresa Rodríguez ha defendido que días atrás "IU ha sacado sin avisar dinero de las cuentas de las diputaciones de Huelva y Málaga pertenecientes a Adelante" y que, ante el temor de que pudiera hacer lo mismo con las redes, "por acuerdo del grupo parlamentario, se decidió cambiar el protocolo de comunicación para que puedan seguir publicando pero no excluirnos".

IU rechaza esta versión de los Anticapitalistas y asegura que cumple con todos los acuerdos económicos y políticos que firma, pero este asunto corresponde aclararlo al pacto que hayan cerrado para estas cuestiones Podemos y Anticapitalistas, "no nos vamos a meter en las negociaciones entre ellos".

"ACORDAMOS O A LAS BRAVAS"

Respecto a la reunión entre los miembros de Adelante, Teresa Rodríguez ha explicado que propusieron a IU y Podemos acordar un calendario de debate para resolver cuestiones "fundamentales y fundacionales" de Adelante, como el asunto del sujeto propio andaluz en el Congreso, la política de alianzas en la Junta, dotar a la confluencia de un reglamento que "siente las bases del juego y para evitar vetos", y que también se abordara en este marco el escollo del partido instrumental, la discrepancia entre los socios de la confluencia por el control de la marca Adelante Andalucía.

No obstante, ha lamentado que IU en primer lugar, y Podemos en segundo plano, no quisieron aunar el debate de lo político y lo organizativo, pues cualquier propuesta "tenía que pasar por la condición primera de anular el partido instrumental". "Si insisten en quitar el partido instrumental es una señal de que en el fondo no quieren ir a unas elecciones generales con esta marca", ha insistido la líder de anticapitalistas.

En este punto, Rodríguez ha revelado que en la reunión "IU planteó la posibilidad de una salida acordada, que pasaría por retirar el partido instrumental para luego hablar de las otras cuestiones, o una ruptura a las bravas, en caso de no retirar la marca". Frente a eso, ha explicado que tras debatirlo a la interna, desde Anticapitalistas insisten en que "es necesario abordar todas las cuestiones a la vez para alcanzar objetivos que entendemos que son fundacionales de Adelante".

Y así, lamenta que IU "ha cambiado de posición desde que PSOE y Unidas Podemos cogobiernan en Madrid" y que su intención, como la de la dirección de Podemos Andalucía liderada por Martina Velarde, pasa por replicar en Andalucía la alianza que mantienen sendas fuerzas a nivel estatal, y eso "nos genera mucha incertidumbre", ya que su apuesta sigue siendo que Adelante llegue al Congreso con una papeleta propia y no ser una fuerza muleta del PSOE.

"QUIEREN QUEDARSE CON ADELANTE"

Desde IU, el responsable de Comunicación ha matizado que ellos no dan por rotas las negociaciones pero que existe un "bloqueo" a cuenta de que Anticapitalistas les hayan expulsado de forma "no democrática y sonrojante" de las redes sociales de la confluencia. "Anticapitalistas no estaba en Adelante, eran de otro partido, y ahora ningún partido fundacional --ni Podemos ni IU--, tienen acceso a las redes", censura.

Ocurre algo similar a lo que pasó con la marca, cuando IU reclamó públicamente a Rodríguez que retirase Adelante del registro de partidos del Ministerio del Interior entendiendo que "dificulta la unidad de la izquierda que los dirigentes de Anticapitalistas tengan en exclusiva las riendas de Adelante". La solución de IU pasa por que cada organización incluya a una persona como administradora de la marca.

Pero es que Moreno considera que Anticapitalistas, con estos movimientos, "quiere quedarse con Adelante Andalucía de forma no democrática" porque es una organización "sin implantación territorial". Estas actitudes, a su juicio, "les sitúa en lo contrario a lo que debe ser un movimiento izquierdas" y lamenta que con los reproches que dirige a IU solo intentan "despistar".

Según la versión del dirigente de IU, en la reunión acordaron seguir compartiendo propuestas para resolver la situación, si bien insiste en el bloqueo porque "es inconcebible haber llegado a esta situación sin debate ni condiciones democráticas". Por eso, IU le pide a Anticapitalistas retirar la marca, recuperar las redes y que deje esta estrategia "de usurpación".

Es más, Javier Moreno deduce de esta maniobra de Anticapitalistas que de manera velada le traslada a IU que "quieren que rompamos", insistiendo en que aunque creen que en el debate estratégico pueden alcanzar un acuerdo, deben retirar el partido instrumental: "Adelante sin IU y sin Podemos, que son las fuerzas que lo fundaron, no se puede llamar así, es otra cosa".

Ha lamentado que Anticapitalistas ha abierto ahora una veda por "disputar el relato" y, por eso, "se inventan acontecimientos para justificar algo que injustificable: han expulsado a IU de las redes, una de las organizaciones fundadoras". "No damos por perdida a Adelante, seguiremos peleándolo, pero hay otros que tienen otro proyecto que quieren llamar Adelante", ha zanjado Moreno.