Teresa Rodríguez acusa a Unidas Podemos de querer impedir "por venganza" iniciativas de exdiputados de Adelante

Los diputados no adscritos, Teresa Rodríguez (i) y Nacho Molina (2d), conversa con la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (d), en una foto de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Anticapitalistas Andalucía y parlamentaria no adscrita Teresa Rodríguez ha acusado este lunes a Unidas Podemos por Andalucía --confluencia de IU y Podemos representada en el grupo de Adelante-- de pactar con PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) una enmienda a la reforma del Reglamento del Parlamento actualmente en tramitación para impedir, "por venganza", que los diputados expulsados del grupo de la coalición puedan presentar iniciativas legislativas en el Pleno de la Cámara autonómica.

En una rueda de prensa en el Parlamento junto a la también diputada expulsada de Adelante Ángela Aguilera, se ha referido a una enmienda pactada por dichos cuatro grupos a la reforma del Reglamento que, según ha explicado, contempla que "los diputados no adscritos gozarán únicamente de los derechos reconocidos reglamentariamente a los diputados individualmente considerados, exceptuándose expresamente aquellos previstos para los grupos parlamentarios o las actuaciones agrupadas de diputados y diputadas establecidas en el presente Reglamento".

También dice la enmienda que los diputados no adscritos "dejarán de ocupar cualquier puesto o cargo en los órganos del Parlamento o de ostentar la condición de miembros de aquellos, sin perjuicio de su posterior elección o designación conforme a los procedimientos establecidos".

Teresa Rodríguez ha señalado que se trata de una "barbaridad" contra la que los diputados no adscritos acudirán al TC como "afectados" por la misma, y se ha mostrado segura de que el alto tribunal "sin duda nos dará la razón, pero a lo mejor cuando pase ya la legislatura", según ha apostillado.

Ha criticado que ahora PSOE-A, PP-A, Cs y Adelante plantean una enmienda a la reforma del Reglamento que "entra por la puerta de atrás, rompe completamente la función de un legislador", y "lo hacen otra vez 'ad hoc'", porque hasta ahora el Reglamento contempla que "un diputado, junto con otros diez más, once en total, podía presentar iniciativa legislativa".

Ha querido dejar claro que los exdiputados de Adelante, pese a esa enmienda, van a "buscar la manera de seguir presentando iniciativas", por ejemplo, a través de "iniciativas legislativas populares" o "municipales". "Estamos tan convencidos de la potencia de nuestras propuestas que vamos a seguir presentándolas como haya lugar, regulen como regulen", porque "no van a hacernos desaparecer", según ha enfatizado.

Ha destacado que, desde su expulsión de Adelante, los ahora diputados no adscritos han presentado "155 iniciativas" en el Parlamento de las cuales "se han sustanciado once, porque en la Mesa se bloquea sistemáticamente el trabajo del diez por ciento de este Pleno, que son los once diputados de nuestra corriente política", según ha añadido.

Teresa Rodríguez ha explicado que los diputados expulsados junto a ella han querido aprovechar esa vía del Reglamento para "seguir trabajando iniciativas legislativas" para "bajar la ratio en las aulas, regular alquileres, dignificar residencias, eliminar privilegios de los altos cargos, proteger la lactancia materna, promover el autoconsumo energético, alejar las casas de apuestas de los centros educativos y juveniles, dignificar los comedores escolares" o "promover el parto respetado".

"Que PSOE, PP y Ciudadanos intenten que no presentemos este tipo de leyes en el Pleno nos parece relativamente normal, pero que Unidas Podemos trate de limitar que presentemos leyes de estas características, cumpliendo así, por cierto, el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, sólo por 'vendetta', por venganza, por quedarse con el dinero de 17 diputados siendo seis, clama al cielo", ha lamentado Teresa Rodríguez.

Ha agregado que, así, los miembros del grupo de Adelante "vuelven a demostrar la altura política que tienen con esta enmienda, que sin duda han propuesto ellos al resto de partidos de la Cámara", según ha dado por hecho.

Teresa Rodríguez ha advertido además de que, con ella, los diputados no adscritos "no vamos a poder pedir comparecencias" de consejeros en el Pleno, y "con la literalidad" de la enmienda en cuestión "podrían perfectamente no permitir" a estos parlamentarios "formar parte del Pleno de este Parlamento, porque es un órgano establecido como tal en el Reglamento de la Cámara".

EL CASO DE MURCIA

Por otro lado, Teresa Rodríguez ha aludido a lo ocurrido en la Región de Murcia --el acuerdo entre el PP y tres diputados de Cs para abortar la moción de censura que este último partido había registrado junto al PSOE en la Asamblea regional-- como "contraejemplo para ver exactamente en qué consiste un caso de transfuguismo".

Ha argumentado que, "hasta hace algunos meses, el transfuguismo era una operación política de doblegar la voluntad popular expresada en las urnas mediante un acuerdo contra natura en los despachos y en las camarillas a cambio de cargos o de dinero".

Es decir, "tiene que producirse algún hecho objetivo que demuestre que una parte de un grupo político abandona el programa electoral y los acuerdos de la representatividad popular que se materializan mediante un grupo parlamentario", según ha abundado Teresa Rodríguez, quien ha lamentado que, pese a ello, "los únicos de que vamos a padecer el pacto Antitransfuguismo vamos a ser nosotros", en alusión a los diputados expulsados de Adelante.

"SOMOS UN GRANO EN EL CULO"

Y es que, según ha defendido, "en una operación de transfuguismo hay dos partes"; por un lado, "los diputados que, mediante una operación de travestismo político, se benefician personalmente de una ruptura de la disciplina de voto de su grupo", y "el grupo que es beneficiado por esa operación", pero "lo que pasa en nuestro caso es que nadie se beneficia de que sigamos aquí".

"Somos un grano en el culo de todo el mundo", ha aseverado Teresa Rodríguez antes de presumir de que los diputados afines a ella y expulsados de Adelante se han "granjeado la antipatía del resto de los diputados cada vez que denunciamos los privilegios" de los parlamentarios.

Ha sostenido que "políticamente a nadie le conviene que sigamos aquí, porque a nadie le contiene una organización andaluza de obediencia andaluza y andalucista fuerte en Andalucía, porque de alguna manera se acaba con la concepción de Andalucía como el granero de voto al que se venía a recolectar cada cuatro años y olvidarse de ella los tres que hay en medio".

Ha agregado que "PSOE y Unidas Podemos están trabajando en un cogobierno" en Andalucía "al estilo de 2012, y nosotros para eso somos una piedra en el zapato; pero no sólo nosotros, sino los compromisos electorales que Adelante Andalucía adquirió con la ciudadanía cuando se presentó a las elecciones", según ha abundado Teresa Rodríguez.

En esa línea, ha denunciado que quienes "han cambiado de posición respecto a eso han sido los compañeros de Unidas Podemos", porque Adelante se reivindicó durante la campaña electoral de los comicios andaluces de 2018 como "una alternativa al PSOE sin pasar por las derechas", pero también sin ser "una muleta de un PSOE atravesado por casos durísimos de corrupción y de 40 años de no resolver los problemas estructurales de esta tierra".

La ex presidenta del grupo parlamentario de Adelante ha insistido en señalar que a "los únicos" a quienes se les aplicará el pacto antitransfuguismo suscrito a nivel nacional va a ser "a nosotros", a los diputados expulsados, "aun sin romper la disciplina de voto, sin habernos ido de las organizaciones con las que nos presentamos muchos de nosotros; aun habiendo firmado un acuerdo con la dirección de nuestro partido para continuar en la coalición aunque nos fuéramos del partido del que veníamos, como era Podemos", porque "conviene políticamente a nuestros excompañeros y al resto de partidos del arco parlamentario", según ha denunciado Teresa Rodríguez.