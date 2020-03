Teresa Rodríguez critica el "ejercicio de travestismo político" de Moreno al decir ahora que el PP-A es "andalucista"

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este martes el "ejercicio de travestismo político" del presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, al decir que ahora su partido es "andalucista", cuando nunca ha existido un "andalucismo de los señoritos".

En una entrevista con Canal Sur Televisión (CSTV) recogida por Europa Press, Rodríguez ha criticado que ahora el PP-A de Moreno se quiera "apuntar al carro del andalucismo", cuando ese partido "nunca ha estado vinculado al andalucismo".

"No me entra en la cabeza un andalucismo de los señoritos, eso no ha existido nunca", según ha indicado la dirigente de Podemos, quien ha insistido en que ahora existe una "especie de voluntad de márketing de tratar de vincular el andalucismo a la derecha, sólo por la cuestión oportunista" de que el Gobierno de España está en manos de un partido de otro signo político.

"El PP nunca ha estado vinculado al andalucismo, que nunca ha sido una opción política de las clases adineradas de Andalucía", según ha indicado Rodríguez, para quien, sin duda, estamos ante un "ejercicio de travestismno político" de Moreno.

"Tienen a Blas Infante en una fosa común, mientras defienden que Queipo de Llano siga en la basílica de la Macarena, y en su momento eran los del 'andaluz este no es tu referéndum' y ahora se apuntan al andalucismo", ha dicho la dirigente de Podemos.

De otro lado, ha considerado que hay que poner en valor el acuerdo que aprobó el Parlamento andaluz por una amplia mayoría sobre la financiación autonómica. A su juicio, es positivo que todas las fuerzas políticas reclamen como "una sola voz desde Andalucía" los 4.000 millones extra que se necesitan "como el comer", sobre todo, cuando el Gobierno de Moreno ha decidido bajar los impuestos a las "grandes fortunas" de esta comunidad.