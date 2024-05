Teresa Rodríguez desea que "no quede impune" el acoso a Iglesias y Montero: "Es pararle los pies a la extrema derecha"

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha pronunciado este lunes sobre el juicio que se celebra en Madrid por el hostigamiento que vivieron Pablo Iglesias e Irene Montero alrededor de su domicilio para desear que "el acoso a esta familia no quede impune".

Ha considerado Rodríguez que "pararle los pies a la extrema derecha es que este juicio les salga bien a Pablo Iglesias e Irene Montero" mediante una publicación en su cuenta en la red social X de quien fuera la máxima representante de Podemos Andalucía, hasta que se produjo su ruptura con Pablo Iglesias por su aspiración de alcanzar un estatus para la organización andaluza equivalente al de otros movimientos territoriales asociados a Podemos como las Mareas, En Común o Compromís.

Fundadora de Adelante Andalucía, partido de vocación andalucista, aunque hoy alejada de la primera línea política por cuanto regresó a la docencia para ejercer de profesora de Educación Secundaria Obligatoria tras renunciar a su acta de diputada autonómica en diciembre de 2022, que consiguió en las elecciones andaluzas de junio de ese mismo año, se ha valido de su cuenta en la antigua Twitter para pronunciarse sobre episodio devuelto a la actualidad por el juicio, del que ha concluido que es "lamentable todo", así como ha considerado que "ya está bueno lo bueno".

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad Irene Montero han relatado en el juicio que se ha celebrado contra el hombre acusado de acosarles durante siete meses en su propio domicilio de Galapagar la situación de "angustia" y "estrés" que soportaban a diario con insultos a diferentes horas del día, lo que cesó en diciembre de 2020 hasta que intervino un juzgado.

A su llegada a los Juzgados de lo Penal, la pareja ha sido increpada al grito de "miserables" y "asquerosos" y se han vivido momentos de tensión en los que el expolítico se ha llegado a encarar a una persona que le gritaba tras una valla sin cesar. Ante los insultos, Montero ha salido del recinto de los juzgados y les ha replicado que eran "unos acosadores fascistas".

Nada más llegar, un grupo de personas les ha comenzado a insultar y a amenazar chillándoles "miserables", "sinvergüenzas" "vendeobreros", "jarabe democrático", y "aprovechados", entre otros improperios. A la salida también se han producido incidentes entre los diferentes grupos de diferentes ideologías, entre cuyas personas había simpatizantes de Vox, que esperaban a las puertas.

Ya a su salida, la pareja ha sido arropada por miembros de Podemos como la líder de Podemos Ione Belarra y la portavoz nacional Isa Serra, entre otros integrantes de la formación morada.

Ante los medios, el exvicepresidente ha recalcado que a través de la estrategia "del acoso y la violencia trataron de que dejaran este país y la política".

"Acosaron durante meses a dos ministros de Podemos. Ojalá no haya impunidad y no vuelva a ocurrir. Si fueran ministros del PP y PSOE no hubiera ocurrido", ha dicho.