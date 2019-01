Teresa Rodríguez espera que la sociedad civil sirva de "contrapeso" para evitar "planes malévolos" de Vox

Publicado 15/01/2019 15:23:24 CET

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado su apoyo a la sociedad civil y a sus movilizaciones a las puertas del Parlamento andaluz y la ha llamado a hacer de "contrapeso" para "evitar hasta el final" los "planes malévolos" de Vox que, según ha avisado, es "de quien va a depender" el gobierno del popular Juanma Moreno.

"No olvidemos que el presidente, que se investirá mañana previsiblemente, será un presidente muy débil que sólo tiene el apoyo del 21 por ciento de la cámara y que se ha prestado a ser franquiciado de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal -líderes del PP, Ciudadanos y Vox respectivamente--", ha señalado Rodríguez, en declaraciones a los medios a su salida del hemiciclo donde ha pronunciado este martes su discurso de investidura Juanma Moreno.

La portavoz del grupo ha asegurado, acto seguido, que su formación se dedicará en este legislatura a hacer "oposición propositiva" y que pondrá también "un espejo delante del PP" porque ellos "no pueden ser regeneración de nada y no pueden luchar contra la corrupción a la vista de su propio currículum".

Rodríguez ha señalado que su grupo, Adelante Andalucía, quiere ser parte de las movilizaciones que están "hoy en la calle de forma masiva" y ha prometido que, desde su labor de oposición, velará porque no se dé "ni un paso atrás" en políticas de igualdad. Para ello, Adelante será una oposición "exigente y vigilante" dispuesta a "denunciar todos los retrocesos de los que se lleva hablando un mes" en lugar de hablar de derechos sociales.

La sociedad civil, según ha continuado, va a tener "un papel fundamental" porque "no van a poder hacer lo que quieran" con Andalucía "si hay resistencia" por parte de la ciudadanía a través de movilizaciones. En este punto, ha recordado que la opinión de la sociedad civil es "legítima" y la política representativa solamente es para eso, para representar y no "sustituir" a la sociedad. "No hay un contrato blindado de cuatro años por el cual la gente no se puede movilizar y decir lo que piensa", ha dicho.

Sobre la intervención de Juanma Moreno en el Parlamento, Rodríguez ha considerado que, "a pesar de sus esfuerzos" por "quitarse el olor a alcanfor de su acuerdo con la extrema derecha", lo único que ha quedado "claro" de su discurso es el "agujero fiscal enorme" que habrá en la inversión para los servicios públicos y que provocará "riesgos para los derechos sociales" en la comunidad. Lo "único", según ha dicho, ha quedado patente es "una nueva ley de suelo que apuesta por el pelotazo urbanístico" y otras "recetas viejas", por ejemplo, en materia de medio ambiente con trasvases.

"Viejas recetas en economía y ninguna medida concreta para resolver problemas reales que sufren los andaluces como la precariedad laboral, los bajos salarios o la dificultad para pagar la factura de la luz y del agua", ha explicado la portavoz, quien ha insistido en que lo de Moreno son "recetas neoliberales" que "van a mantener a Andalucía en una situación de desventaja con el resto del país".

Por último, ha criticado la "impostura cultural sin parangón" de Moreno por haber citado a figuras como Federico García Lorca, Antonio Machado o Rafael Alberti, "todo víctimas del franquismo" que el futuro presidente ha nombrado a pesar de que "se ha puesto sobre la mesa en la negociación con Vox una derogación parcial de la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía".