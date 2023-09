Teresa Rodríguez: "Una legislatura después, el TC reconoce que una diputada de IU no podía expulsar a once de Adelante"

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha saludado este martes que, "tres años y una legislatura después", el Tribunal Constitucional (TC) "reconoce algo que es obvio, que una diputada de IU no podía expulsar a once diputados de Adelante Andalucía de su propio grupo parlamentario sólo por haber conspirado con PP, PSOE, Vox y (Ciudadanos) CS", una "auténtica operación de régimen que finalmente, gracias al retraso del Constitucional, le ha salido más que bien", ha opinado.

En unas declaraciones remitidas a los medios y en un 'hilo' de comentarios en su cuenta en la red social 'X' --antes conocida como Twitter--, recogidos por Europa Press, Teresa Rodríguez se ha hecho así eco de la decisión del Pleno del TC, acordada este martes por unanimidad, de estimar el recurso de amparo interpuesto por ella misma y otros ocho diputados expulsados en noviembre de 2020 del grupo parlamentario entonces denominado Adelante Andalucía, que desde entonces quedaron como diputados no adscritos.

El Pleno del Constitucional ha avalado la ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, que ve pertinente estimar el recurso y conceder el amparo a los diputados. Aunque estaba previsto que el Constitucional analizara este asunto antes de verano, finalmente --a petición de varios magistrados-- se optó por posponerlo para no interferir en el proceso electoral de los comicios generales del pasado 23 de julio.

El recurso se dirigía contra los acuerdos adoptados por la Mesa del Parlamento andaluz los días 18 y 25 de noviembre de 2020, por los que tomó conocimiento de la expulsión de Rodríguez y otros ocho diputados de Adelante Andalucía --afines a ella-- que compartían grupo con Podemos e IU en la cámara regional al inicio de la pasada legislatura.

Las expulsiones de este grupo parlamentario --que en 2021 cambió su nombre a Unidas Podemos por Andalucía-- se acordaron en noviembre de 2020 a instancias de Podemos Andalucía con el respaldo de IU --que ostentaba la portavocía del grupo de la mano de la diputada Inmaculada Nieto--, al entender que estos diputados habían incurrido en un caso de transfuguismo por haberse desligado del partido morado, al que representaban cuando fueron elegidos para formar parte de la candidatura de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018.

Posteriormente, en julio de 2021, otras dos diputadas --Maribel Mora y María García-- acordaron apartarse del grupo inicialmente denominado Adelante Andalucía y pasar a ser no adscritas, por lo que Unidas Podemos por Andalucía concluyó la legislatura con un grupo de seis diputados frente a los 17 que había obtenido Adelante en las elecciones del 2 de diciembre de 2018.

REACCIONES DESDE ADELANTE

Teresa Rodríguez ha saludado la decisión del Pleno del TC conocida este martes respecto a la que ha denominado la "operación 'Arreglar lo del sur'", en la que "cambiaron el Pacto Antitransfuguismo en Madrid para poder aplicar un reglamento ilegal en Andalucía para conseguir tres objetivos", según ha abundado.

En concreto, ha sostenido que esos objetivos eran los de "eliminar a una fuerza andaluza soberanista con fuerza; hacer desaparecer a la única izquierda cuya razón de ser no es ser la muleta de izquierda del PSOE; y quitarse la piedra en el zapato de los que denunciamos sistemáticamente los privilegios en la política, de quienes seguimos hablando de ética, de salarios razonables y de eliminar las dietas sin justificar".

"Y que no me vengan con que el Constitucional nos da la razón para hacerle daño a la izquierda, que tienen la sentencia escrita desde julio y no la han sacado para no hacerle daño a los partidos centralistas del régimen en las elecciones pasadas, a todos, incluido Sumar", ha añadido Teresa Rodríguez.

Finalmente, ha puesto de relieve que ella "estaba de permiso de maternidad" cuando le "echaron" de su grupo parlamentario, y "justo hoy mi (hija) Candela cumple tres años". "A ella le sirve como regalo esta sentencia lo mismo que a mí", ha comentado.

PETICIÓN DE "RESPONSABILIDADES"

Por su parte, el portavoz del actual Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado al hilo de esta resolución que "los dirigentes de IU y Podemos conspiraron con PSOE, Vox, PP y CS para anular a Adelante Andalucía en el Parlamento".

"Acordaron saltarse todas las normas. Molestábamos mucho", y "se ha demostrado que lo que hicieron fue ilegal", ha comentado en la misma red social José Ignacio García, para quien "tiene que haber consecuencias" tras esta decisión, tanto "políticas" como "jurídicas", ha aseverado.

También se ha pronunciado sobre este asunto en la misma red social la actual presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, quien ha sostenido que con dichas expulsiones llevadas a cabo por "IU y Podemos" se quería "eliminar de la izquierda la opción andalucista que claramente quería ejercer su soberanía y voz propia".

"Aunque tarde y con muchas consecuencias negativas por su tardanza, esta sentencia pone en su sitio a todo el centralismo de las izquierdas", además de que "deja a la Mesa del Parlamento andaluz a la altura del betún", opina Maribel Mora, que ha recordado que ella vivió este proceso siendo miembro del órgano de gobierno de la Cámara, "y en su momento dije que actuaron como un Parlamento bananero".

Ahora "el TC no me deja por exagerada ni un poquito", ha considerado Maribel Mora antes de concluir sus comentarios con la pregunta de "quiénes van a asumir responsabilidades".

Finalmente, Adelante Andalucía ha compartido otro apunte en su cuenta en 'X' en el que celebra que el TC reconozca "que la maniobra de IU y Podemos, con la ayuda de PP, PSOE y Vox, para expulsar a los diputados de Adelante Andalucía fue un hecho injusto y antidemocrático". "Lo hicieron para intentar dañar a una fuerza andalucista de izquierda que era incómoda", han sentenciado desde el partido de Teresa Rodríguez.