Críticas al Parlamento por llamar al crimen de Blas Infante 'fallecimiento por fusilamiento'

Actualizado 12/08/2019 8:42:41 CET

La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, en una imagen de archivo. - JESÚS PRIETO /EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reprochado este domingo que en la cuenta de Twitter del Parlamento de Andalucía se definiera la muerte del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, como 'fallecimiento por fusilamiento', con motivo de la conmemoración del aniversario de su muerte en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936 por parte de las tropas franquistas.

Rodríguez, en su cuenta de Twitter, ha considerado un "insulto a las víctimas y a la historia de Andalucía" que se use esta expresión para señalar el asesinato de Blas Infante. "No teneís vergüenza. Soy parte del Parlamento cuya cuenta de Twitter gestionáis y a mí no me representáis", ha asegurado.

De esta manera, ha pedido una rectificación inmediata y ha escrito en mayúsculas "A-SE-SI-NA-TO por el FAS-CIS-MO" para llamar la atención sobre este hecho y ha preguntado si es que "Ciudadanos le ha dejado la cuenta de Twitter a Vox". "Absolutamente lamentable", ha cerrado.

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha ironizado, en el mismo sentido, diciendo que "Blas Infante falleció por el exceso de velocidad de una bala que le impactó".

Cabe recordar que los partidos con representación en el Parlamento andaluz PP, Cs, PSOE y Adelante Andalucía, a excepción de Vox, defendieron este pasado sábado la vigencia de los principios y del ideal por el que luchó Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza.

Así, participaron en el tradicional acto organizado por la Fundación Blas Infante en el kilómetro 4 de la antigua carretera Carmona, en Sevilla, para recordar el aniversario del fusilamiento de Blas Infante en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936 por parte de las tropas franquistas.

Por este motivo, el Parlamento de Andalucía escribió en su cuenta de Twitter una publicación en la que recordaba el 83 aniversario del 'fallecimiento por fusilamiento' de Blas Infante, reconocido por la Cámara andaluza como Padre de la Patria Andaluza.