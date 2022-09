Un total de 150 efectivos trabajan en el incendio de Los Guájares (Granada), que ya ha alcanzado 3.000 hectáreas

GRANADA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) tiene desplegados un total de 250 efectivos de tierra, así como 16 medios aéreos y seis autobombas en el incendio forestal declarado el pasado jueves en un paraje de Guájar Alto, en el término municipal de Los Guájares (Granada), que ya ha alcanzado las 3.000 hectáreas y unos 37 kilómetros de perímetros.

El director de extinción, David Rodríguez, ha explicado a través de una publicación en la cuenta de Twitter del Infoca que los medios aéreos están trabajando en las reproducciones del fuego que se han producido desde primera hora de la mañana, debido a la subida de las temperaturas.

"Esta noche hemos tenido vientos de intensidad media-baja, que nos han permitido trabajar y cumplir con estrategias y tácticas, entre ellas los trabajos con maquinaria pesada en la zona norte del incendio", ha detallado Rodríguez.

En esta línea, ha recalcado que la humedad relativa "no ha sido todo lo alta que hemos querido, no ha superado el 50%", por lo que "e combustible no recupera la humedad y está más disponible para arder".