Tres detenidos en Huétor Tájar (Granada) por un matrimonio de conveniencia en una investigación por violencia machista

Agentes junto a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, a través de su Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, ha detenido a tres personas por presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, tras simular un matrimonio con el fin de obtener la nacionalidad y permisos de residencia en España.

La investigación, bautizada como 'Operación Poniente', se inició a raíz de una intervención por un presunto delito de violencia de género ocurrido el pasado mes de julio. Durante las diligencias, los agentes descubrieron que la mujer que figuraba como pareja sentimental de la presunta víctima no coincidía con la esposa española con la que el varón se había casado un año antes.

Llevadas a cabo distintas actuaciones de investigación, en colaboración con la Policía Local de Huétor Tájar, se pudo determinar que el supuesto marido de la española, realmente tenía una relación afectiva con otra mujer también Boliviana desde antes de venir ambos a España.

El fraude matrimonial quedó al descubierto al acudir agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de modo simultáneo a las viviendas en las que residían la pareja real y la falsa esposa y permitió comprobar también lo falsario de la actuación de los testigos del enlace, un extranjero de origen subsahariano y la abogada que instruyó el expediente de matrimonio y actuó como representante en los expedientes de regularización del marido simulado y de la pareja real de éste.

Pese a tener a sus padres y hermanos instalados en la localidad granadina, ninguno de los familiares directos de la pareja acudió a la boda civil celebrada en el Ayuntamiento de Huétor-Tájar. Sin embargo, paradójicamente, sí fueron los primeros a quienes avisaron tras su posterior detención por parte de la Policía Nacional en Granada.

Tras este operativo, la investigación policial ha dado ya los siguientes pasos administrativos y judiciales: por un lado, se ha solicitado formalmente a la Oficina de Extranjeros de Granada la anulación y revocación del permiso de residencia y trabajo --con una vigencia de cinco años-- que el varón había obtenido de manera fraudulenta; por otro, se ha instado ante la Fiscalía Provincial la nulidad de este matrimonio de conveniencia.

En total han sido tres los detenidos por estar involucrados dentro de esta trama a los que se les imputan delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Una de ellos es española y el resto extranjeros, alguno con antecedentes previos. Todos han quedado en libertad con cargos, tras quedar bajo custodia policial.