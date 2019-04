Trinitario Betoret deja la candidatura del PP de Granada por "motivos personales"

Publicado 17/04/2019 19:38:24 CET

GRANADA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número seis de la lista del PP en las elecciones municipales para el Ayuntamiento de Granada, Trinitario Betoret, ha dejado la candidatura debido a "motivos personales y familiares".

En una nota de prensa, el PP ha aludido a "un problema estrictamente de índole personal y familiar" en cuanto al origen de la marcha del ex presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, que ya no irá en la lista que encabeza Sebastián Pérez, máximo responsable provincial del partido, como candidato a alcalde.

"Hoy he comunicado al PP de Granada mi decisión de dejar la candidatura por motivos personales y familiares a la vez que he mostrado mi total apoyo a los proyectos que va a desarrollar en nuestra ciudad y en los que siempre he creído, motivo por el que decidí incorporarme a la lista" ha detallado Betoret, que seguirá "colaborando activamente con el partido".

Al tratarse de una decisión personal, Betoret ha señalado que agradecería que sea "entendida y respetada", finaliza la nota.