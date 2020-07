Úbeda (Jaén) y Baeza (Jaén) celebran el XVII aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco

JAÉN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades jiennenses de Úbeda y Baeza han diseñado una programación especial adaptada a las recomendaciones sanitarias por la pandemia del Covid-19 para celebrar el XVII aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Concursos, exposiciones y conciertos son los ejes centrales de las actividades programadas para esta efeméride desde el Ayuntamiento de Baeza. Para el viernes, 3 de julio, se ha previsto un acto institucional a las puertas del Consistorio en el que participará la Banda de Música de Baeza. Además, el día 25 de julio, se celebrará el Concierto del Patrimonio de la mano de BaezaFest, en la Plaza de Toros de Baeza.

Además, se han diseñado dos concursos cuyo objetivo es involucrar a la juventud baezana con el Patrimonio. Por un lado, el I Rally Fotográfico con el móvil 'Ciudad de Baeza', dirigido a personas de entre 13 y 35 años y, por otro, un concurso de dibujo para niños y niñas de entre 3 y 12 años, titulado 'Baeza y su Patrimonio'.

Coincidiendo con el aniversario se llevará a cabo el 3 de julio reapertura de los monumentos y salas expositivas de Baeza. Desde la Concejalía de Turismo y la Concejalía de Cultura se ha diseñado un recorrido, de cada uno de los edificios de Baeza, para que turistas y visitantes realicen su visita de manera segura instalando para ello señalización de itinerarios circulares con el objetivo de que las personas no se crucen dentro de los edificios.

En cuanto a los folletos informativos y planos de la ciudad, se han creado unos códigos QR para evitar el uso de estos elementos para reducir los posibles contagios. En lo que respecta a la Oficina de Turismo, reabrirá este jueves con una persona contratada por el Ayuntamiento de Baeza.

En el caso de Úbeda, el concejal de Festejos, Jerónimo García, ha comentado que esta celebración, dadas las circunstancias, será un tanto "agridulce", puesto que las Fiestas del Renacimiento, tal cual se conocían, no se podrán realizar, ya que no se pueden cumplir las medidas de seguridad indicadas. "Sin embargo, no queríamos dejar pasar por alto un día tan especial como es el 3 de julio y hacer algo significativo", ha manifestado.

Entre las Áreas de Festejos y Turismo han trabajado de manera coordinada para impulsar varias actividades en el marco de esta importante celebración, bajo un programa que pretende dar a conocer y descubrir nuestra ciudad.

La programación comenzará con unas Fanfarrias Renacentistas, a cargo de la Banda Joven de la AMU. Los pases serán el viernes 3 y el sábado 4 de julio en la Basílica de Santa María (20,30 horas), la Torre del Reloj (21.00 horas) y el Hospital de Santiago (21.30 horas). Las actuaciones contarán con la presencia de Carlos I de España y V de Alemania, junto a su esposa Isabel de Portugal, quienes además realizarán la tradicional recreación de la Jura de los Fueros de manera virtual.

Por otro lado, el concejal de Festejos ha avanzado que se van a realizar un total de nueve visitas guiadas, gratuitas para la ciudadanía, para conocer distintos rincones de Úbeda, con recorridos especiales e incluso con leyendas de espacios monumentales. Estas visitas transcurrirán del 3 al 11 de julio, con temáticas distintas y aforo máximo para 20 personas, una duración de una hora y media, y en las que el uso de la mascarilla será obligatorio. Las inscripciones se podrán realizar, en horario de 9 a 14:30 horas, en la Oficina de Turismo o llamando al teléfono 953750138.