La UCO y el Ayuntamiento de Córdoba impulsan 'Business Intelligence' en empresas cordobesas

CÓRDOBA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Edificio Vial Norte UCO ha acogido este jueves la jornada 'Business Intelligence en acción', a cargo de María Díez Arnáiz, ESG Leader de Bosonit y LinkedIn Top Voice. El objetivo del encuentro ha sido retar a emprendedores y empresarios a transformar sus negocios a partir de los datos de sus empresas, todo ello con el impulso de la Universidad de Córdoba (UCO) y el Ayuntamiento de la capital.

La jornada ha sido introducida por la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO y vicepresidenta de Fundecor, Rocío Muñoz Benito, quien ha explicado que la cita se enmarca en un convenio de colaboración entre la UCO y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), en la línea de actuación de actividades que promuevan la industria 4.0 en el tejido empresarial de la provincia, con encargo de gestión en Fundecor.

"Esta es una de las muchas líneas de colaboración, todas encaminadas a la mejora de la realidad, a la tecnificación o a la formación del tejido empresarial y la organización de actividades que consideramos que tienen impacto tanto económico como social en la provincia", ha indicado Muñoz, quien ha destacado de María Díez "su forma de entender la utilidad de la tecnología, no como una herramienta más, sino como algo que puede ser clave o estratégico en la forma de gestionar una empresa".

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha señalado la pertinencia de abordar esa tecnología avanzada como es el 'Business Intelligence', "que puede ordenar y analizar los datos de las empresas, que al final son millones de datos, y que muchas veces no somos ni conscientes de ello, y cómo nos van a ayudar para esa toma de decisiones para transformar el negocio e incrementar el crecimiento y la empleabilidad".

Asimismo, la concejal ha señalado la voluntad conjunta del Consistorio y la UCO para "ayudar a los profesionales de Córdoba a generar innovación, conociendo las tendencias y posibilidades que depara el futuro".

MEJORAR EL RENDIMIENTO

Mientras, María Díez ha mostrado en su intervención cómo los sistemas de 'Business Intelligence' pueden ordenar, gestionar y analizar tanto los datos visibles como los ocultos de las empresas, para decisiones informadas, mejorar el rendimiento y descubrir patrones y tendencias que incrementen la competitividad hasta en un 45%.

Díez ha desgranado las partes y los principales problemas cuando nos enfrentamos ante los datos usando la metodología de 'Business Intelligence'. Posteriormente, ha presentado ocho casos de éxito en distintas industrias.

"Al día se generan, al menos, 175 gigas de datos", ha expuesto, para señalar que "esto no lo estamos sabiendo utilizar y, muchas veces, ni siquiera sabemos ver dónde están, de dónde los puedo sacar, qué valor les puedo dar, etc.". Según Díez, "el 90% de los datos no son utilizados". "Un solo proceso productivo puede tener más de cien datos que pueden ser analizados y hacer que un proceso se mejore", ha aseverado.

En concreto, María es ESG Leader de Bosonit, una consultora IT que impulsa la transformación digital a través de tecnologías avanzadas y diferenciales, especialmente las relacionadas con datos, el oro del futuro. Además, ha sido elegida por LinkedIn como una de las profesionales más influyentes en su campo, formando parte actualmente de su programa LinkedIn Top Voice.

La jornada ha contado con la presencia de empresarios consolidados, emprendedores, perfiles institucionales, representantes de empresas del Parque Científico Tecnológico, estudiantes y profesorado de la Universidad y tejido asociativo.