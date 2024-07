UGT-A acusa a la Junta de "triunfalismo" con la reducción de un 21% de las listas de espera fuera del plazo legal

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha reprochado este miércoles el "triunfalismo" de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en relación a la reducción de las listas de espera ya que esto "se está haciendo mientras en los centros nos encontramos con menos personal, con quirófanos cerrados y servicios a medio gas o directamente cerrados". La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, confirmaba este pasado martes que el Plan de Garantías aprobado el pasado mes de febrero para atajar las listas de espera ha permitido "reducir" en un 20,93% el número de pacientes que esperan una operación fuera del plazo máximo legal.

Así, a fecha de 28 de junio de este año, son 41.920 los andaluces que están en lista de espera fuera del plazo de garantía legal frente a los 53.014 de diciembre de 2023 (11.094 menos). Además, las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz han permitido rebajar en once días el tiempo medio de espera en los procedimientos garantizados, pasando de los 150 días en diciembre de 2023 a 139 días actualmente.

En relación a esta reducción, el sindicato lamenta en un comunicado de prensa "los millones que se dedican" a contratos externos con los aliviar las listas de espera. "No es para nada razonable esos dispendios de dinero público mientras tienes al SAS casi cerrado por vacaciones; no es de recibo que los servicios de diagnósticos no puedan hacer lo que se está derivando a la privada y no tiene ningún sentido el cerrar quirófanos cuando seguimos pagando porque los pacientes se operen en hospitales privados".

"Eso no es apostar por el sistema sanitario público. Eso simplemente es hacer negocio con la sanidad, ya que se está dando dinero por acabar con unas listas de espera que estás contribuyendo a que sigan engordando porque tienes abandonado el SAS. La incapacidad para gestionar y el querer tener esos titulares triunfalistas nos está costando millones de euros ahora y para nada van a ser la solución a esas listas de espera", ha concluido el sindicato.

Según los datos ofrecidos por la Consejería, en el caso de los pacientes que esperan una operación dentro de los plazos de garantía, estos han pasado de los 142.507 de diciembre de 2023 a 138.298, un total de 4.209 menos, lo que equivale a cerca de un 3% de reducción. El Plan de Garantía Sanitaria persigue reducir en un 60% el número de pacientes que están fuera del decreto y en un 18% la lista general de espera.

"Hemos conseguido el objetivo lógicamente operando más y con recursos propios del sistema sanitario público andaluz", ha remarcado la consejera Catalina García, que ha sostenido que entre enero y junio de este año han sido operados 215.865 andaluces, lo que equivale a un 8% más que en el mismo periodo del año anterior y se traduce en 16.126 personas más. A través de las horas extra, se ha operado a 13.242 personas más. En la comparativa de enero a mayo de los años 2018 y 2024, el aumento de cirugías realizadas ha sido del 17%, pasando de las 178.092 hace seis años a las 204.147 en 2024.

En cuanto a consultas externas, el incremento ha sido del 20,4%, de las 5.694.209 realizadas en 2018 a las 6.856.708 en 2024. En relación con las pruebas diagnósticas, el aumento ha sido del 5,4%, de las 4.884.613 pruebas hechas en 2018 en ese periodo a las 5.148.312 en las mismas fechas de 2024. En relación con las cifras globales de listas de espera quirúrgica, a fecha de 28 de junio de 2024 había un total de 215.275 andaluces en lista de espera quirúrgica. Estos son casi 1.500 menos que en diciembre de 2023, un 0,7% menos. Además, se reduce la demora media en seis días, de los 179 en diciembre a los 173 actuales, y 35 días respecto al corte de diciembre de 2018.

En cuanto a las consultas externas, en diciembre de 2023 había 873.266 andaluces esperando para una cita con el especialista en comparación con los 848.787 en junio de 2024. Se trata de una disminución de casi 24.500 personas, que significa un 3% menos. También se reducen los pacientes con una demora mayor de 60 días: de los 486.562 en diciembre a los 438.589 hoy. Esto es cerca de 48.000 personas menos, lo que supone una reducción del 10%. Los días de demora media también disminuyen, de 143 días en diciembre a 135 actualmente, un total de ocho días menos y 41 días menos respecto a diciembre de 2018.