UGT: Sólo uno de cada cuatro convenios en Andalucía incluye cláusula de revisión salarial

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha advertido de que solo el 25,21% de los convenios colectivos en la comunidad cuenta con cláusula de revisión salarial y también apunta que el Incremento Salarial Ponderado se sitúa en el 2,48%, por debajo de la inflación en el mes de abril (3,3%).

En una nota, el sindicato detalla que apenas 120 de los convenios colectivos vigentes cuentan con esta importante cláusula, dando así garantías a solo 622.345 trabajadores andaluces.

En el caso de los convenios de empresa la situación es "aún más desventajosa", solo un 21,71% de ellos (84 convenios) frente a un 40,45% de los convenios de sector, es decir, 36 convenios colectivos.

Además, apunta que, aunque es cierto que se ha logrado que sea ya una práctica mayoritaria, "todavía son algunos los convenios que se firman sin incluir cláusulas de salud laboral". Según las últimas cifras, este tipo de cláusulas están incluidas en 465 de los 476 convenios vigentes en Andalucía a marzo de 2024, es decir, el 98% de los mismos. En cuanto a su tipología, 377 fueron de empresa y 88 de sector y ampararon a 1.081.939 trabajadores de 238.581 empresas distintas.

A pesar de ello, con datos oficiales provisionales de la Junta de Andalucía, el I trimestre de 2024 han fallecido 32 trabajadores, con 24.410 accidentes con baja y 265 accidentes graves, casi un 25% del total que se producen en España. Cada tres días muere un trabajador en Andalucía y cada cinco minutos se produce un accidente de trabajo en Andalucía.

INCREMENTO SALARIAL PONDERADO

Respecto al descenso interanual del Incremento Salarial Ponderado, el sindicato lamenta que "no hace más que reflejar la pérdida de poder adquisitivo de la población trabajadora andaluza". "Creemos que la única forma para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo es mejorar los salarios especialmente en aquellos sectores productivos que durante la crisis inflacionista no han parado de cosechar beneficios récord".

De igual forma, apuesta por que la jornada laboral negociada en convenio tiene que continuar reduciéndose porque, el descanso y el disfrute del ocio, son "elementos fundamentales a la hora de medir el nivel de calidad de vida de la clase trabajadora andaluza".

Además, el sindicado se congratula de la bajada del paro en el mes de abril, bajando desde el mes de marzo de la barrera de los 700.000 parados y con un aumento en la contratación. No obstante, reclaman avanzar hasta el pleno empleo, la mejora de los salarios y la reducción de la jornada laboral.

También se han felicidado por la firma del acuerdo de mejora de la Protección Asistencial al Desempleo en estos días que va a corregir la brecha de género en los subsidios generada por la parcialidad, que se podrá compatibilizar el subsidio con el trabajo durante un máximo de 180 días y mantiene la cotización del 125% en los subsidios de personas mayores de 52 años.

INCREMENTO SALARIAL

Según las cifras publicadas por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), en el Informe Estadístico de la Negociación Colectiva en Andalucía hasta el mes de marzo, Andalucía cuenta con 476 convenios vigentes que amparan a un total de 1.093.158 personas de 239.174 empresas y que establecen un Incremento Salarial Ponderado (ISP) del 2,48%. De ellos, 427 son revisados y originarios los 49 restantes.

Si se compara la situación actual con el año pasado, se eleva el ritmo de retroceso en el número de convenios vigentes, que ya es de un 13,30%. Por el contrario, se mantiene mejora en un 4,32% en el número de trabajadores amparados por convenio. Por su parte, las empresas acogidas a convenios vigentes se refuerzan como el indicador de mayor incremento, siendo ahora de un 13,49%, con respecto a la cifra que registrábamos hace un año.

Por su parte, en lo relativo a la distribución de los convenios vigentes, por rama de actividad, podríamos establecer hasta seis niveles. El primero de ellos, el de mayor número de convenios, es el formado por las ramas de Industrias Manufactureras. Tras este, un segundo nivel estaría conformado por Comercio, Aguas y Saneamiento, Actividades Administrativas, Administración Pública y Transporte. En el último escalón, con solo un convenio, se mantendrían las actividades financieras y las inmobiliarias.

CONVENIOS DE EMPRESA Y SECTOR

Por su parte, es también importante conocer la distribución de la actividad negociadora entre convenios de empresas y convenios de sector. En este sentido, aunque la gran mayoría de los convenios vigentes son de empresa (81,30%), igualmente cierto es que el porcentaje de trabajadores a los que ampara es infinitamente mayor en el caso de los convenios sectoriales (95,02%).

Por ramas de actividad, las que cuentan con mayor número de convenios de empresa vigentes continúan siendo las de agua y saneamiento (56), las industrias manufactureras (50) y las de transporte (47). Por su parte, en el ámbito del sector, el comercio (34), seguido de las industrias manufactureras (29) y las actividades administrativas (22), volvieron también a ser las ramas de actividad productiva más activas a la finalización del pasado mes de marzo.

ÁMBITO TERRITORIAL

En cuanto al ámbito territorial, es el provincial el de mayor incidencia, acumulando casi el 50% de los convenios vigentes. Tras los provinciales, el siguiente ámbito territorial más relevante es el local, con casi el 40% de los convenios. Es decir, entre estos dos ámbitos territoriales se aglutinan casi el 90% de los convenios colectivos vigentes en nuestra tierra. Por su parte, en el seno del grupo de convenios interprovinciales, el 44% de ellos afectan a solo dos o tres provincias.

Otro elemento de gran trascendencia que nos permite conocer el análisis de los convenios colectivos vigentes en Andalucía es la evolución del tiempo de trabajo. En este sentido, los datos proporcionados por el CARL apuntan que la jornada semanal de 39,42 horas, lo que se traduce en una jornada anualizada de 1.771,28 horas. Es de resaltar, a su vez, que el tiempo de trabajo establecido en los convenios de sector (1.779,81 horas) es superior al firmado en los convenios de empresa (1.709,96 horas).

La ordenación del salario uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso de negociación colectiva. Especialmente importante es este apartado en periodos inflacionistas como el actual. Según los últimos datos, el Incremento Salarial Ponderado (ISP) establecido en los convenios vigentes en Andalucía es del 2,48%. Tal como ocurriera en materia de jornada laboral, los ISP presentan variaciones en función de que sean convenios de sector o de empresa o de empresa privada versus empresa pública.