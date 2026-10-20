UGT y CCOO lamentan la muerte de un trabajador en Villa del Río (Córdoba) y piden "cumplimiento estricto" de protocolos

Archivo - UGT y CCOO exigen en Córdoba con una concentración una mejora de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. - UGT - Archivo

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba han lamentado "profundamente" este martes el fallecimiento de un trabajador de 64 años ocurrido este lunes en una fábrica de Villa del Río, tras sufrir una caída mientras desarrollaba su actividad laboral. Ambas organizaciones sindicales han trasladado sus "más sinceras condolencias y todo el apoyo y solidaridad a la familia, amistades y compañeros del fallecido en estos momentos de dolor".

En una nota, CCOO y UGT han defendido que es "imprescindible que se esclarezcan cuanto antes las circunstancias en las que se ha producido este trágico suceso, actualmente bajo investigación, y que se determine si se han cumplido todas las medidas de seguridad y prevención exigidas por la normativa vigente". En este sentido, ambos sindicatos han recordado que "cualquier accidente ocurrido durante la actividad profesional debe ser investigado rigurosamente para identificar sus causas, determinar las posibles responsabilidades y, sobre todo, evitar que vuelvan a repetirse situaciones similares".

Las dos organizaciones sindicales han insistido en "la necesidad de cumplir escrupulosamente los protocolos de prevención de riesgos laborales (PRL), especialmente en aquellas actividades que implican trabajos en altura, utilización de maquinaria o exposición a situaciones de especial peligrosidad". "La evaluación de los riesgos, la implantación de medidas de protección colectiva e individual, la formación adecuada y la supervisión de las condiciones de trabajo constituyen obligaciones fundamentales que no pueden quedar relegadas a un segundo plano", han subrayado.

Asimismo, UGT y CCOO han indicado que "la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece claramente las responsabilidades de empresarios y trabajadores", de modo que "las empresas tienen el deber legal de garantizar la seguridad y la salud de sus plantillas, proporcionando los medios materiales, técnicos y organizativos necesarios, evaluando los riesgos existentes y adoptando las medidas preventivas adecuadas". Por su parte, "las personas trabajadoras deben cumplir las instrucciones de seguridad recibidas, utilizar correctamente los equipos de protección, respetar los procedimientos establecidos y comunicar cualquier situación que pueda suponer un peligro para ellas mismas o para sus compañeros", han apuntado.

No obstante, ambas organizaciones han remarcado que "la responsabilidad principal de organizar y garantizar unas condiciones de trabajo seguras corresponde a las empresas, sin que las obligaciones individuales de las personas trabajadoras puedan utilizarse para eludir ese deber empresarial de protección", a lo que han añadido que "la prevención debe integrarse en la actividad diaria de los centros de trabajo y no limitarse al cumplimiento formal de documentos o protocolos".

"PREOCUPACIÓN POR LA SINIESTRALIDAD LABORAL"

Mientras, CCOO y UGT de Córdoba han reiterado su "preocupación por la siniestralidad laboral en la provincia" y han reclamado "un mayor compromiso de las administraciones públicas, las empresas y el conjunto de los agentes implicados para reforzar la cultura preventiva, incrementar la vigilancia del cumplimiento de la normativa y garantizar que ninguna persona tenga que poner en riesgo su vida para desempeñar su trabajo".

Además, ambas organizaciones sindicales han manifestado que "la seguridad y la salud laboral son derechos fundamentales de las personas trabajadoras y que ninguna actividad productiva, objetivo económico o exigencia empresarial puede estar por encima de la vida humana". Por ello, han hecho "un llamamiento a extremar las precauciones, cumplir rigurosamente las medidas preventivas y asumir que evitar los accidentes laborales debe ser una prioridad permanente y compartida por toda la sociedad".