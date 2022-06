UGT Córdoba pide la delegado de Políticas Sociales que se asesore mejor sobre las cifras de la Residencia del Figueroa

CÓRDOBA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de Córdoba ha insistido este martes en "la veracidad" de sus cifras sobre la falta de personal en la Residencia del Parque Figueroa, y ha insta al delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio López, a "que mejor su asesoramiento sobre los datos con los que trabaja".

En una nota, ha salido al paso de las declaraciones de López, en las que indicaba que los datos ofrecidos por UGT en sus reivindicaciones sobre el número de trabajadores de que dispone la Residencia del Parque Figueroa no son ciertos.

Ante ello, el sindicato niega la posible relación de sus protestas con la campaña electoral andaluza, de la que lo acusa el delegado, al que ha recordado que sus reivindicaciones las lleva defendiendo "desde hace más de un año, en relación al déficit de personal en determinadas categorías en la Residencia Mixta del Parque Figueroa de Córdoba".

Así, la representante de la Sección Sindical de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de UGT en Córdoba, Pilar Marín, le ha sugerido a López que "tire de hemeroteca para ver que es así, con independencia de la campaña electoral en la que él, como miembro de Ciudadanos, y otros partidos políticos están inmiscuidos, una campaña tan legítima como las acciones sindicales justas y necesarias que, en ocasiones, se dilatan en el tiempo de forma insostenible por la falta de actuación y cumplimiento y compromisos".

Tanto es así que las reivindicaciones de UGT respecto a esta residencia de la Junta, las han esgrimido "siempre en defensa de los trabajadores, con independencia del signo político de sus gestores", y aunque Marín ha reconocido "una interlocución fluida" con el delegado, no considera que esto sea "una excusa que pueda servirles como escudo para justificar la inoperancia que hasta ahora ha habido por parte de las consejerías implicadas".

Respecto a las cifras ofrecidas por el delegado de la Junta, la representante de UGT ha aconsejado a López que "se efectúen los cálculos de personal acordes a los que hay de forma efectiva en cada turno y no sobre una cifra irreal, que es la que se plasma en un documento que no se cumple, ya que, de lo contrario, se podrían estar haciendo los cálculos ateniéndose al global de la plantilla y no a los que verdaderamente prestan servicios".

Marín ha reiterado, por tanto, que "la ratio no se cumple", y que "un ejemplo de tantos lo representan las enfermeras, sobre las que no se puede hacer un cómputo global de ocho, cuando en muchos turnos aparece solo una para atender a los 97 usuarios, que sí representan una ocupación de la residencia del 100 por 100, dado que la situación de pandemia obliga a las residencias a dejar un descubierto de un 20 por ciento de las camas de las que disponen en previsión de posibles brotes de Covid".

Para concluir, la representante de UGT ha instado al delegado a que "se nos convoque a las correspondientes mesas de negociación para modificar la relación de puestos de trabajo (RPT) de esta residencia de personas mayores, con el objeto de demostrarle, acogiéndonos a lo regulado por el propio Gobierno andaluz en la Orden de 5 de noviembre de 2007, sobre el procedimiento y los requisitos para la acreditación de centros para personas mayores en situación de dependencia, que, efectivamente, no se cumple la ratio y que se necesita más personal en categorías clave para una adecuada asistencia a los mayores residentes".