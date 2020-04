UGT-A se posiciona a favor de las medidas del Gobierno y contra el plan de refuerzo estival

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía se ha congratulado con las declaraciones realizadas por la ministra de Educación, Isabel Celaá, "puesto que las medidas anunciadas, en su mayoría, coinciden con las que desde UGT propusimos al consejero de Educación, Javier Imbroda, para que se trasladasen a la Conferencia Sectorial llevada a cabo entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas".

Entre estas medidas, desde UGT, en una nota, se manifiestan a favor de dar autonomía y flexibilidad a los centros y a los propios docentes, "puesto que son estos los que conocen a su alumnado y, por tanto, deben establecer si se avanza o no en materia; si dicho alumnado necesita medidas de atención a la diversidad para poder llevar a cabo una enseñanza 'online'; e, igualmente, cómo establecer la evaluación de los mismos".

Por tanto, desde FeSP UGT Andalucía "nos manifestamos en contra del aprobado general, puesto que esto supone devaluar la labor que los docentes están realizando desde el pasado 16 de marzo".

"De igual forma, también nos manifestamos contra un plan de refuerzo estival, tal como está planteado en la comunidad autónoma de Andalucía: en primer lugar, porque las condiciones climáticas, en nuestra comunidad, merecen que todos los centros educativos cuenten con climatización, y esto a día de hoy no es una realidad, y en segundo lugar, porque un plan de refuerzo durante 15 días en el mes de julio, con profesorado que no conoce a ese alumnado, significa menospreciar la labor que los docentes han llevado a cabo durante nueve meses: consideramos que ese refuerzo no va a ser real", sostiene el sindicato.

Desde FeSP UGT Andalucía se expondrá este jueves todo lo anterior en una reunión con el consejero de Educación, "al que, igualmente, le manifestaremos la necesidad de ir planificando el curso 2020-21 que, a nuestro juicio, no va a estar exento de dificultades".

Proponen así el aumento de la inversión educativa, el reforzamiento de las plantillas docentes, la disminución de las ratios y la revisión del currículo, entre otras cuestiones.

AFECCIÓN DE SANITARIOS

Por otro lado, la central sindical ha manifestado que "si nuestros políticos tuvieran vergüenza deberían producirse dimisiones, la primera la del señor Bendodo, que hoy, tras dar a conocer la escandalosa cifra de profesionales afectados por el virus, se ha permitido el lujo de decir que 'no suponen ni el 2 por ciento del total', es decir, que le parece un éxito que 'solo' 2.889 trabajadores estén contagiados por el covid-19, cuando la cifra en relación con el total de infectados es superior al 27 por ciento, casi el doble que la media en el resto del Estado, un 14 por ciento".

FeSP UGT Andalucía exige "una disculpa inmediata y, sobre todo, que se pongan todos los medios a disposición de los profesionales para evitar contagios, y estos no son otros que EPI en cantidad y calidad, así como pruebas para verificar si están o no infectados".

"No podemos seguir con esta sangría de personal que, lejos de disminuir, está constantemente aumentando, ni seguir con los mismos problemas de abastecimiento de material de protección. No es de recibo que nuestros profesionales tengan que seguir reciclando EPI para reutilizar o ponerse mascarillas que tienen una duración de cinco horas para turnos de 12 horas, plásticos o batas no impermeables: estas cuestiones son las que el Gobierno andaluz debe solucionar, y no poner parches quitando importancia a una cifra tan alarmante en cualquier país avanzado", finaliza UGT.