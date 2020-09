UGT reclama ayuda para profesionales y usuarios de Atención Primaria ante la "desorganización" del SAS

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha reclamado este miércoles ayuda para los profesionales y los usuarios de la Atención Primaria ante la "desorganización" del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En una nota de prensa, el sindicato considera que "es imposible hacerlo peor, es imposible más desorganización o es imposible dar peor información", toda vez que advierte de que la situación de la Atención Primaria en Andalucía "no ha estado peor en toda su historia", lo que conlleva que dichas deficiencias las sufran los profesionales "que reciben todo tipo de improperios por parte de usuarios hartos por no poder entrar en los centros y que no saben qué hacer para que los atiendan presencialmente".

"Ni profesionales, ni usuarios conocen la solución para que esto funcione mejor", sostiene UGT-A, que ha indicado que "en medio de este maremágnum, ha aparecido un documento que se llama 'Plan de Accesibilidad en Atención Primaria' puesto en marcha por la Dirección General de Asistencia Sanitaria sin consensuar con nadie y que solo es un canto al sol que poco o nada va a revertir esta caótica situación".

Así, denuncia que "cada vez hay más esperas, incluso en la calle; los pacientes tienen cada vez peor la accesibilidad a los centros, y el referido documento da por buena una demora de tres días, mientras los anteriores diez minutos establecidos por consulta pasó a la historia".

Igualmente, UGT asegura que "los triajes los hace el primero que pasa por allí, y lo que antes se hacía en una consulta ahora puede necesitar tres: con la enfermería, telefónica y presencial médica". "En algunos centros, los refuerzos de consultas los quieren solucionar mediante atención continuada en horario laboral, cuando lo que realmente hace falta es más personal", recalca.

Del mismo modo, el sindicato señala que muchos centros no sustituyen al personal de Gestión y Servicios "y se ven mostradores vacíos mientras los teléfonos suenan sin parar" porque, censura, "ponen más líneas pero hay menos personal, es incomprensible".

Así las cosas, defiende que la comunicación por videoconferencia podría paliar algo la situación dado que "ahora mismo la atención telefónica aumenta la incertidumbre de usuario y profesional" y cuando rechaza que a día de hoy "se dedica más tiempo a la consulta telefónica que a la presencial en muchos centros".

UGT no comparte que la Administración plantee una proporción de 70 por ciento de atención telefónica y 30 por ciento presencial porque sería "convertir a los profesionales en operadores", mientras incide en que Salud Responde "está desbordada, el 70 por ciento de las citas están abiertas a esta aplicación y los profesionales de los centros no controlan cuántas tienen que hacer". "Parece que la reforma de la Atención Primaria consiste en asistencia telefónica masificada", censura.

También rechaza que en el 'Plan de Accesibilidad en Atención Primaria' "quieren responsabilizar a las Unidades de Atención Ciudadana la derivación de los flujos de pacientes, algo esperpéntico".

Y con todo, FeSP UGT Andalucía lamenta que la Administración "es incapaz de organizar, los usuarios no aguantan más y los profesionales tendrán que soportar los improperios y agresiones de una ciudadanía harta de que no se solucionen sus problemas".