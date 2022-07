La UJA cubre más de 2.600 plazas de grado en la fase de adjudicación ordinaria, el 90% de las ofertadas

JAÉN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha cubierto en torno al 90 por ciento de las 2.930 plazas ofertadas de nuevo ingreso correspondientes a su oferta de grado, tras la cuarta y última fase de adjudicación en la fase ordinaria. En concreto, se han matriculado 2.614 estudiantes, un 15 por ciento más que el curso pasado.

La vicerrectora de Estudiantes, Encarnación Ruiz, se ha mostrado muy satisfecha por la demanda de plazas registradas en la UJA, "una universidad comprometida con la formación integral de su estudiantado, en la que la formación oficial de grado se complementa con múltiples oportunidades de formación complementaria".

En este sentido, ha aludido a estancias internacionales, prácticas de empresa y "programas singulares" como FoCo Generación UJA, que garantiza al estudiantado la posibilidad de terminar su estancia en la Universidad jiennense "con un currículum único, que puede diseñar a medida para alcanzar su máximo desarrollo profesional y personal".

Una vez finalizada la citada fase ordinaria, desde este miércoles y hasta viernes 29 de julio a las 23,59 horas, está abierto el plazo extraordinario de solicitud de plaza para las titulaciones en las que queda disponible alguna plaza o en las que podría quedar alguna porque al estudiantado matriculado se le adjudicara una titulación de mayor preferencia.

Las titulaciones ofertadas para esta Fase Extraordinaria por la Universidad de Jaén son Administración y Dirección de Empresas, Administración y Dirección de Empresas + Derecho, Administración y Dirección de Empresas (grupo inglés), Arqueología, Ciencias Ambientales, Estadística y Empresa, Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Finanzas y Contabilidad y Geografía e Historia.

También quedan plazas en Gestión y Administración Pública, Historia del Arte, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil + Ingeniería en Tecnologías Mineras, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería de Recursos Energéticos, Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería de Tecnologías Mineras, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial e Ingeniería Electrónica Industrial + Ingeniería Mecánica.

Igualmente, es posible la matriculación en Ingeniería en Recursos Energéticos + Ingeniería en Química Industrial, Ingeniería Geomática y Topográfica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica + Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Telemática, Ingeniería Telemática + Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Química, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y Turismo.

También se ofertan plazas en el Centro Adscrito SAFA de Úbeda, en Educación Infantil y Educación Primaria. Además, se ofertarán de forma condicionada por si quedasen plazas libres en las titulaciones de Derecho, Educación Infantil, Educación Primaria y Trabajo Social.

Este plazo está dirigido a alumnado que haya superado la fase extraordinaria de las Pruebas de Evaluación para el Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU), celebrada en Andalucía entre el pasado 14 y 16 de julio.

Este miércoles se publicaron en la UJA las notas definitivas de la convocatoria de julio de la PEvAU, tras el proceso de revisión de exámenes, que han registrado más del 80 por ciento de aprobados de los presentados a la fase de acceso.

También podrán solicitar plazas quienes reúnan los requisitos, por ejemplo, por tener la PEvAU superada en fases anteriores o no necesitarla, por tener un ciclo formativo de grado superior, y no hubiesen realizado la solicitud en la fase ordinaria o habiéndolo hecho, no hubiesen obtenido plaza (que podrán mantener y estar a la espera en ambas solicitudes).

Las personas que soliciten plaza en esta fase extraordinaria conocerán la plaza adjudicada el 2 de septiembre y podrán matricularse del 2 al 6 de ese mes. Habrá una segunda adjudicación el 9 de septiembre, con plazo de matrícula hasta el 12 de septiembre. Este día, precisamente, comenzará el curso académico 2022-2023 en la Universidad de Jaén.