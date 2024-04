La UJA (Jaén), presente en la primera cumbre Europa, Oriente Medio y África de Educación Superior en Google en Londres

JAÉN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha participado esta semana en la primera cumbre Europa, Oriente Medio y Àfrica de Educación Superior (EMEA), que se ha celebrado en la sede de Google en Londres. Las ponencias han sido impartidas por las universidades de Cambridge, Oxford, Ferrara, Sheffield y Jaén, que han trasladado sus experiencias como "casos de éxito".

En concreto, por parte de la Universidad de Jaén ha intervenido el vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, Francisco Roca, que ha impartido la ponencia titulada 'Estrategia para la transformación de la Universidad y su entorno social. Caso de éxito: la Universidad de Jaén' ('Strategy for the transformation of the university and its social environment. Case of success: University of Jaén').

"Es un orgullo que el trabajo desarrollado desde hace más de dos décadas por los compañeros, implementando y utilizando la tecnología más puntera, pueda servir de ejemplo y caso de éxito al resto de universidades del mundo. Poner a la Universidad de Jaén en el top mundial es además un incentivo para seguir la apuesta por la tecnología y la innovación", ha indicado Francisco Roca.

Asimismo, ha participado, entre otros ponentes, Kevin Kells, director de Google for Education. En este sentido, el equipo de Google for Education ha compartido durante estos dos días de encuentro "información valiosa" sobre el sector de la Educación Superior, ofreciendo "estrategias viables, nuevas perspectivas y tendencias innovadoras que puede implementar para mejorar la enseñanza, el aprendizaje, la seguridad, la sostenibilidad, el reclutamiento y la retención de estudiantes en su institución".