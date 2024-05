La UJA señala la "oportunidad perdida" al retirarse la candidatura del olivar a Patrimonio Mundial y mantiene su apoyo

JAÉN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha considerado que la retirada de la candidatura 'Paisajes del Olivar de Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial "es una ventana de oportunidad perdida para la provincia de Jaén y para toda Andalucía". Ha destacado, además, que la UJA mantiene su apoyo y está dispuesta a retomarla con circunstancias favorables.

Así lo ha indicado este lunes en una nota después de que la comisión institucional del expediente decidiera el pasado 29 de abril retirar el expediente --había sido enviado a la Unesco con la previsión de analizarse en su asamblea general de 2025-- ante el rechazo de parte de los agricultores afectados, especialmente en la denominada zona 14, en la Campiña jiennense.

Tras apuntar que optaba a que el olivar jiennense y andaluz fueran distinguidos como "valor cultural excepcional" en el mundo y, por tanto, a que se les reconociera como patrimonio mundial, ha destacado que "constituiría sin duda un hecho muy positivo para nuestra tierra".

En este sentido, el rector ha manifestado que desde la Universidad de Jaén se va a seguir "apoyando esta iniciativa, que, probablemente, haya requerido una mayor y mejor explicación a los afectados". "No damos el asunto por cerrado, sino todo lo contrario, que estamos abiertos a retomarlo en cuanto se den circunstancias favorables", ha dicho.

El expediente de los 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial fue impulsado hace una década por la Diputación de Jaén con la implicación de las diputaciones de Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga; las universidades de estas provincias, la Junta de Andalucía, organizaciones agrarias, cooperativas y fundaciones como Juan Ramón Guillén o Savia.

PETICIÓN PARA RECONDUCIR LA SITUACIÓN

Esta última ha defendido que es un proyecto "altamente beneficioso para Andalucía" y ha solicitado por carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, junto a la Diputación jiennense, "convoque la comisión institucional para que se retome el debate, se reconduzca" y se pueda culminar "un trabajo que está llamado a reforzar el patrimonio" que se deja a generaciones futuras.

También por carta se ha dirigido al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, al que recordado que en este proceso, "desde el principio y hasta ahora, ha formado parte la Junta de Andalucía" y "siempre se ha cerrado filas por conseguir algo ilusionante".

"No podemos consentir que una propuesta tan relevante, de tanto peso, tan bien trabajada, en la que tanta gente ha puesto mucho esfuerzo e ilusión pueda caer por argumentos falaces basados en bulos. En diversos documentos tanto del Ministerio, como de la Junta de Andalucía ha quedado expresado de forma clara que esta declaración no supone limitaciones para el territorio afectado", afirma el presidente de la Fundación Savia, Francisco Casero.

Además, ha expresado su disconformidad con las declaraciones que Fernández-Pachecho hizo la semana pasada tras conocerse la retirada del expediente, al indicar que "Jaén y Andalucía no pierden" y que este tipo de iniciativas "no se puede impulsar si no es de la mano del territorio".

En su opinión, "sí que se trata de una enorme pérdida", por lo que pide que, también como responsable provisional de Agricultura, "trabaje para reconducir la situación" y buscar "la máxima unidad". "Es ahora cuando Andalucía debe de estar por encima de intereses partidistas. Todos somos responsables y el Gobierno andaluz como el que más", subraya Casero.