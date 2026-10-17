La UNIA inaugura la quinta edición del MAES en sus sedes de La Rábida (Huelva) y Antonio Machado de Baeza (Jaén)

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y el rector de la Unia, José Ignacio García, durante el acto de inauguración del curso de la Universidad Internacional de Andalucia (UNIA). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha inaugurado en las sedes de Santa María de la Rábida (Huelva) y Antonio Machado de Baeza (Jaén) la quinta edición del Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES), dirigido por Antonio Moreno y Miguel Martínez, ambos de la Universidad de Granada (UGR).

Según ha informado en una nota, la inauguración del MAES se ha realizado de forma simultánea en ambas sedes con la participación de sus directores, María de la O Barroso, en La Rábida, y José Manuel Castro, en Baeza, en la que ha participado también Miguel Martínez, codirector del máster.

Esta quinta edición del MAES, que se imparte hasta el 17 de abril de 2027 en ambas sedes, presenta como novedad la ampliación de días lectivos y el incremento de plazas.

El director de la Sede Antonio Machado ha destacado que se celebra la quinta edición de este Máster, que "da respuesta a una necesidad muy importante, la formación del profesorado, especialmente en las áreas de formación profesional, que el resto de universidades públicas por sus características no cubre".

"La UNIA tuvo el gran acierto de proponer este Máster para cubrir estas especialidades y hacerlo en formato semipresencial simultáneamente en las Sede de Baeza y La Rábida, dando cobertura a alumnado de toda la comunidad andaluza", ha destacado.

Asimismo, ha afirmado que la UNIA es "una universidad que ha apostado de manera muy importante por la formación del profesorado, por la enseñanza en general, la innovación docente". "Estamos muy contentos con este Máster y, además, este año se da la circunstancia de que hemos aumentado el número de plazas, que se han cubierto en su totalidad", ha subrayado.

Por su parte, el codirector del MAES ha remarcado que la UNIA "es una universidad muy significativa en la formación del profesorado, que se está posicionando en los últimos años como una de las mejores opciones para la formación de los nuevos profesores".

En ese sentido, ha manifestado que "tiene unas características que la hacen distintiva de otras universidades en el MAES; por ejemplo, se dedica solamente a la formación de profesores de formación profesional, que es uno de los perfiles más demandados en el ámbito de la formación del profesorado, y tiene también profesorado que viene de institutos, que conoce la disciplina, que conoce la práctica y que conjuga su saber, teoría y práctica, con otros profesionales procedentes de la universidad".

También ha aludido a otro elemento como "la transversalidad o ejes estratégicos del MAES en la UNIA, con una clara vocación por la formación en inclusión, en claves como la sostenibilidad o en materias como igualdad".

"Y, por último, concluye, su semipresencialidad, con contenidos adaptados a la enseñanza virtual y otros de tipo más práctico, que son los que se desarrollan en las Sedes de Baeza y La Rábida para resolver estudios de caso, prácticas concretas y otro tipo de actividades que mejoran la formación del futuro profesorado", ha señalado.

El MAES es un programa de orientación pedagógica y didáctica que atiende a la demanda de estudiantes que se orientan profesionalmente hacia la docencia en niveles de Educación Secundaria Profesional. Se caracteriza por su modalidad de enseñanza híbrida, que combina clases online con clases presenciales; la estructuración de sus contenidos transversalizando competencias básicas de especial relevancia e interés en la normativa educativa actual, en los ámbitos andaluz, estatal e internacional, y la realización de un mayor número de horas de prácticas en centros de educación secundaria que las programadas para el mismo título por otras universidades.

Este Máster universitario faculta para ejercer la docencia en Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, y es requisito específico para poder ingresar en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

En el caso de la UNIA, el título se ha centrado en la demanda de estudiantes que se orientan profesionalmente hacia la docencia en niveles de Educación Secundaria Profesional (FP) y se imparte viernes y sábados en fines de semana alternos.