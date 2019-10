La UNIA organizará en 2020 dos encuentros internacionales sobre medio ambiente en su sede de Baeza (Jaén)

Publicado 10/10/2019 14:56:57 CET

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organizará el próximo año dos encuentros internacionales sobre medio ambiente en la Sede Antonio Machado, ubicada en el municipio jiennense de Baeza.

La directora de esta sede, María Ángeles Peinado, ha mantenido una reunión con organizadores de ambos encuentros con el objetivo de diseñar y cerrar su organización, según ha informado este jueves la institución académica.

Se trata de Luisa M. Sandalio, del Departamento de Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC) de Granada, y Francisco J. Guerrero, del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Jaén, y con la técnico del Caeder de la UNIA, Lourdes Soria.

El primer encuentro se titular 'Temporary wetlands future in drylands under the projected global change scenario' ('Humedales temporales futuros en tierras secas bajo el escenario de cambio global proyectado') y se ha programado del 9 al 11 de marzo.

Está organizado por María Gema Parra, del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Jaén, y por Francisco J. Guerrero.

El segundo 'workshop', titulado 'Understanding plant responses to climate change: redox-based strategies' ('Entender las respuestas de las plantas al cambio climático: estrategias basadas en redox'), se celebrará del 16 al 18 de marzo.

Está organizado por Francisco Javier Cejudo, del Instituto de Bioquímica y Fotosíntesis de Plantas de la Universidad de Sevilla y del CSIC; Frank Van Breusegem, del Departamento de Biología de Sistemas Vegetales de la Universidad de Gante, de Bélgica, y Luisa M. Sandalio.