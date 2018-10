La Universidad de Córdoba presenta en Bruselas (Bélgica) sus proyectos 'LIFE' para combatir el cambio climático

Publicado 09/10/2018 17:43:31 CET

CÓRDOBA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado en Bruselas (Bélgica) los tres proyectos con los que participa en el programa europeo 'LIFE', tres investigaciones subvencionadas por la Unión Europea (UE) dentro de la categoría de 'Acción por el Clima' y con las que se pretende aportar soluciones para lograr objetivos medioambientales y climáticos y promover tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, la UCO participa en tres investigaciones, de las cuales es responsable de dos, situándose, así, como una de las organizaciones con más proyectos concedidos dentro del programa europeo.

En el primero de ellos, 'Adapting live stock farming to climate change', se validarán prácticas de adaptación para mejorar la gestión del agua, el suelo y el ganado en granjas de España, Portugal y Francia y se establecerán recursos de aprendizaje en línea para involucrar a la comunidad agricultora.

Mediante el proyecto 'Making olives and almonds more resistant to disease' se tratará de demostrar la efectividad de medidas sostenibles para productores de olivos y almendras y se desarrollará un manual para transferir estas prácticas a otro tipo de cultivos.

Por último, a través del proyecto 'Development of climate mitigation strategies through carbon-smart agriculture' se promoverá un sistema agrícola bajo en carbono y se desarrollará un método para calcular la huella de carbono en diferentes etapas de cultivos y una herramienta tecnológica para cuantificar el aumento de este elemento en los suelos.

El programa 'LIFE' es el instrumento financiero de la Unión Europea que apoya proyectos relacionados con el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y el cambio climático en la UE. El objetivo general del programa es contribuir a la implementación, actualización y desarrollo de las políticas y reglamentos relativos al medio ambiente y al clima a través de la cofinanciación de proyectos con valor añadido europeo. En España, desde el lanzamiento del programa en 1992, han sido cofinanciados un total de 776 proyectos.