La Universidad de Jaén acoge el IX Congreso Internacional de la Red ‘El Tiempo de los Derechos’

JAÉN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) desde este jueves y hasta el viernes, 17 de mayo el IX Congreso Internacional de la Red 'El Tiempo de los Derechos', una red compuesta por más de diez universidades, entre las que se encuentra la UJA.

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha inaugurado este congreso, en un acto en el que ha indicado que "la causa de los Derechos Humanos merece un análisis crítico, riguroso y profundo". En este sentido, Ruiz ha afirmado que durante estos dos días de celebración se abordarán aspectos sobre cómo hacer realidad los derechos humanos en sociedades cada vez más diversas y complejas, cómo ofrecer apoyo desde las universidades a los colectivos más vulnerables, o cómo investigar sobre derechos humanos, indicando al respecto como uno de esos desafíos el relacionado con las tecnologías digitales.

Asimismo, Ruiz ha expresado su preocupación por las amenazas a los derechos de colectivos vulnerabilizados y su consiguiente criminalización, "que no solo viola sus derechos humanos fundamentales, sino que también perpetúa ciclos de marginalización y exclusión social, de ahí, que sea fundamental establecer foros como este congreso para abordar estas prácticas, a través de políticas inclusivas, educación en derechos humanos y medidas que garanticen la igualdad y la justicia para todos".

Por último, se ha referido a la situación en la franja de Gaza, "una situación de crisis humanitaria y de barbarie que se vive allí que nos interpela directamente como seres humanos y como miembros de una comunidad universitaria comprometida y con valores".

Al respecto, ha defendido que no cabe la indiferencia porque "no hay nada más universitario que la paz". "No hay lugar para una vulneración de derechos humanos, ni causa que justifique un castigo colectivo en la población civil en Gaza", ha dicho Ruiz.

El acto de inauguración del congreso ha contado además con las intervenciones de María del Carmen Barranco, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba; José Antonio López García, profesor de Filosofía del Derecho de la UJA y presidente del comité organizador del congreso, y el decano de la Facultad de Sociales y Jurídicas de la UJA, Félix Grande.

Este lX congreso internacional está organizado por la Red 'El tiempo de los Derechos'. Durante sus dos días de celebración, el congreso celebra seis sesiones con diferentes bloques temáticos. El congreso está abierto a la presentación de comunicaciones y puede seguirse de manera presencial y online.

La Red 'El Tiempo de los Derechos' está integrada por 13 instituciones académicas: las Universidades Carlos III de Madrid, Deusto, Valencia, Jaén, Zaragoza, La Rioja, Valladolid, Alcalá, Vigo, Jaime I, Roviri i Virgili, Cádiz y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.