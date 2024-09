La Universidad de Jaén diseña una amplia programación cultural para el primer cuatrimestre del curso

JAÉN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén ha iniciado un nuevo curso académico con el que también retoma la actividad cultural, a través de una amplia programación para este cuatrimestre que, entre otras propuestas, incluye exposiciones, convocatorias, novedades editoriales y actuaciones musicales,

La vicerrectora de Cultura, Marta Torres, la directora de Secretariado de Actividades y Aula Abierta, Isabel Abad, y el director de Secretariado de Editorial Universitaria y Proyección de la Cultura, Javier Marín, han informado sobre esta oferta cultural "abierta, inclusiva y participativa, que se visibilice y que genere gran impacto social".

"Como los recursos son limitados, apostamos por una universidad cercana y comprometida con el territorio". "De este modo, queremos que la Universidad de Jaén siga siendo un referente cultural tanto en las ciudades de Jaén y Linares, como en el resto de la provincia, pues se reforzarán las actividades culturales y de extensión universitaria en los municipios", ha explicado Torres.

Ell requiere, además de liderar y promover iniciativas culturales, la colaboración y coordinación con otras instituciones públicas o privadas, de modo que se pueda "optimizar recursos, aprovechar sinergias, impulsar iniciativas de mayor impacto y llegar a un número cada vez mayor de municipios".

Así, aunque gran parte de la actividad se concentra en la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén, "epicentro de la proyección cultural de la UJA", también se programarán iniciativas innovadoras tanto en los dos campus como en otras localidades, "orientadas a la formación integral de la comunidad universitaria y proyectada a la sociedad".

La programación cultural de la UJA de Jaén arranca con dos convocatorias que dinamizan la actividad anual: la de Proyectos Culturales, destinada a la comunidad universitaria y cerrada hace solo unos días, y la de los Premios de Creación Artística 2024 (IX Certamen Internacional de Pintura Manuel Ángeles Ortiz-2024, IX Certamen Internacional de Poesía Miguel Hernández-2024 y XVI Certamen Internacional de Cortos Cinematográficos Triminuto UJA-2024).

En el apartado de exposiciones, la Antigua Escuela de Magisterio acoge del 2 de octubre al 10 de enero la muestra 'La naturalidad en el dibujo', de Paco Montañés, y 'Plata de Bedmar' (del 10 de octubre al 10 de enero). En el Campus Las Lagunillas, puede verse en el Edificio Zabaleta la muestra 'Los pinceles del lince ibérico', de Diego Ortega, y en el Aulario B4 el Proyecto Cultural-Exposición 'La resistencia cultural en Palestina'.

Por su parte, el Campus Científico-Tecnológico de Linares acoge la exposición 'Libro de artista 2024', la Antigua Escuela Politécnica de Linares-Edificio B, 'Obra invitada: La ingeniería que nos ilumina', con el Encuentro con la Cultura 'Y la noche, se hizo día: los peligros de un mundo cada vez más iluminado', por la investigadora Alicia Pelegrina López, previsto el 26 de noviembre.

Además, en la Casa de la Cultura de Valdepeñas se podrá visitar del 16 de octubre al 10 de noviembre la exposición 'Arcillas del sabor. Memorias femeninas de la cocina', con el Encuentro con la Cultura 'Memorias y narrativas del hambre', por María Águeda Moreno, que tendrá lugar el 16 de octubre.

Con respecto al ámbito musical, además de la actividad de la Orquesta y del Coro de la UJA, sobresalen sendos Conciertos del Estudiante, el 1 de octubre en el Campus Las Lagunillas con 'Lizard Brain Crew' y el día 17 en el Campus Científico-Tecnológico de Linares con Rap Joven Linares. Además, se mantiene el Club de jazz UJA/Jaén Jazzy, que contará con 'Akiba Afrobeat', en la Plaza de los Pueblos el 10 de octubre.

TALLERES

Por otro lado, la Universidad de Jaén oferta una serie de Talleres FOCO, en el marco del Diploma de Extensión Universitaria en Cultura, tres de ellos relacionados con el área musical, que se alzan como proyectos formativos clave: Orquesta UJA (dirigido por Daniel García), Coro UJA (dirigido por Francisco Bermudo) y Batucada UJA o BatUJAda (dirigido por Jesús Alcántara).

También se ha previsto el taller 'Aprender a ver cine. Los mejores cineastas de la historia (I)', que impartirá el crítico de cine Javier Ocaña del 4 al 6 de octubre. Como novedad, este curso se pone en marcha el 'Taller Trivium: Narraciones compartidas', coordinado por Victoria Quirosa.

Asimismo, continuará la apuesta por la formación en artes escénicas, a través del taller anual de teatro y un taller impartido por el actor Javier Lara sobre 'El instrumento del actor', del 8 al 10 de noviembre. A ello se suma la actividad de los tres grupos de teatro de la UJA --Mamadou Teatro, In Vitro Teatro y PUM Teatro Aula Abierta--, con diversas representaciones y espectáculos.

De otro lado, a través del Proyecto 'Natural de Jaén' reconocerá este año la trayectoria de la magistrada de la Audiencia Provincial de Jaén Esperanza Pérez Espino, en un acto previsto el 5 de diciembre en el Teatro Coliseo de Villacarrillo.

Se mantienen los ciclos de cine universitario. El 28 de octubre se proyectará 'El jovencito Frankenstein', que cumple 50 años, coordinado por Miguel Dávila, que también se ocupará de presentar, los días 4, 8 y 11 de noviembre, el ciclo de cine mudo 'Buster Keaton, el cine no es del todo mudo'. También se ha programado el ciclo 'La otra Navidad', coordinado por Sebastián Jarillo.

VISITAS

En el marco de la Cátedra Andrés de Vandelvira, se continuará descubriendo y conociendo la riqueza de la provincia gracias a las visitas culturales. Habrá dos, especialmente destinadas al estudiantado de la UJA: a Arjona y Arjonilla, el 28 de septiembre guiada por Mercedes Moreno, y a Albanchez de Mágina y Bedmar, el 30 de noviembre, guiada por Ángel Marchal.

FLAMENCO

En el capítulo de efemérides, cabe señalar la celebración, en torno al Día Mundial del Flamenco, de la semana UJA Flamenca (del 12 al 17 de noviembre). Además, el 25 de octubre tendrá lugar el 'Encuentro con el Ballet Flamenco de Andalucía: Patricia Guerrero (directora)', en colaboración con el Instituto Andaluz del Flamenco, y del 12 de noviembre al 17 de enero se organizará la exposición 'Almas flamencas', de Pepa Cano.

El 13 de noviembre se celebrará el Encuentro con la cultura 'La Taranta minera. El canto de la roca' (Fanny Rubio), con música a cargo del Conservatorio Superior de Música de Jaén; mientras que el 16 de noviembre habrá un taller de danza flamenca-urbana y el 17 día un 'flashmob', ambos a cargo de Bravata y en el marco del VI Festival Internacional Flamenco Ciudad de Jaén.

Junto a ello, se ha diseñado el programa Navidad en la UJA, que incluye, además del citado ciclo de cine, el concierto del Coro y la Orquesta y la actuación de la Batucada de la Universidad jiennense.

En cuanto a la Editorial de la UJA, en este primer trimestre se presentan algunas novedades, como son 'Nuevas reglas de contratación laboral para las universidades: personal de investigación y docente e investigador', 'So long as my deeds live after me. Estudios en homenaje a Carmelo Medina Casado', 'Grandes bancos españoles' o 'Covid 19: Aproximación al diagnóstico, pronóstico, terapias y prevención'.

Por último, la vicerrectora ha resaltado las colaboraciones con otras instituciones, como la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, el festival de artes escénicas COSA en Vilches, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, el programa Jaén Genuino, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, el Festival Internacional de Flamenco Ciudad de Jaén o 'Eavisiona', visionado de porfolios fotográficos de Escuelas de Arte de Andalucía.