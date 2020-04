La Universidad de Jaén lanza convocatoria de ayudas extraordinarias para dotar de medios tecnológicos a estudiantes

JAÉN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha lanzado este martes una convocatoria de ayudas extraordinarias, para dotar de medios tecnológicos a estudiantes que lo necesiten, con el objetivo de paliar todo lo posible la denominada 'brecha digital' y facilitar el seguimiento de la docencia y la evaluación no presencial por la crisis sanitaria del covid-19.

El plazo para solicitar las ayudas finaliza el viernes 24 de abril, a las 14,00 horas, según indica la resolución del Rectorado de la UJA, de 21 de abril de 2020, por la que se convocan ayudas extraordinarias para atender los casos de estudiantado con insuficientes recursos tecnológicos, para el seguimiento de la docencia y evaluación no presencial, con motivo de la crisis sanitaria.

En este sentido, la Universidad de Jaén ha puesto en marcha diferentes medidas, con el fin de asegurar que el alumnado pueda proseguir con su desarrollo curricular según los principios generales de actuación del Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las universidades andaluzas.

Ante esta situación, "es necesario facilitar que todo el estudiantado tenga acceso a los medios y recursos necesarios para la continuidad de su formación universitaria, bajo las condiciones extraordinarias provocadas por la crisis sanitaria derivada del covid-19".

La UJA proporcionará a los estudiantes que reúnan los requisitos establecidos en la resolución tarjetas SIM y dispositivos de conexión a Internet, así como otros recursos tecnológicos (micrófonos, cámaras y tabletas/computadores), en régimen de préstamo.

Asimismo, la dotación de estos medios tecnológicos atenderá al principio de minimización, en virtud del cual únicamente se producirá en régimen de cesión temporal durante el tiempo mínimo imprescindible para el logro de la finalidad perseguida y se cederán los recursos indispensables para garantizar el seguimiento de la actividad docente de modo no presencial.

Los medios tecnológicos cedidos estarán limitados a los recursos disponibles, determinados por los servicios técnicos de esta universidad o adquiridos a tal efecto.

La resolución establece los criterios, requisitos y la forma de solicitud para la cesión de los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de la docencia no presencial.

Para ser beneficiario de esta medida, los solicitantes deberán firmar una declaración responsable, que acompañarán a su solicitud, indicando que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias: no disponer de conexión a Internet o datos móviles que permitan seguir la docencia no presencial o que sean insuficientes para poder seguir de manera adecuada la docencia no presencial; no disponer de cámara o micrófono en el dispositivo electrónico, siendo indispensables para el seguimiento de la docencia no presencial o la evaluación 'online'; o no disponer de dispositivo electrónico alguno que le permita el seguimiento de la docencia no presencial.

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta que el solicitante reúna alguno de los siguientes requisitos: ser beneficiario de una beca de la convocatoria general del Ministerio de Educación para el curso 2019-20, que no superen el umbral 1 de renta familiar; ser becario de la Ayuda Social Urgente de la Universidad de Jaén durante el curso 2019-2020; o estudiantes que, pese a no encontrarse en ninguno de los supuestos anteriores, se vean afectados por situación de vulnerabilidad económica.

También podrán acogerse a este supuesto los estudiantes internacionales regulares que justifiquen convenientemente su situación de vulnerabilidad económica.

La solicitud de cesión de los recursos indicados se realizará a través de un formulario electrónico habilitado al efecto, que incluye la declaración responsable. Las solicitudes serán valoradas por la Comisión de Ayudas al Estudio Propias de la Universidad de Jaén.

La Universidad de Jaén ya lleva actuando, en este sentido, desde el inicio del confinamiento por el coronavirus. El pasado 30 de marzo se facilitaron seis ordenadores que la Biblioteca de la UJA tiene para el préstamo habitual en el interior de sus instalaciones y este martes se han entregado 19, tras las solicitudes recibidas, "a través de la encuesta que envió al alumnado el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén (Ceuja), además de otras vías, como el profesorado", afirmó la vicerrectora de Estudiantes de la UJA, Encarnación Ruiz Ramos.