La Universidad de Jaén recibe una ayuda para aplicar la IA en la detección precoz del deterioro clínico y cognitivo

El grupo de investigación ASIAA de la UJA recibe una de las ayudas de la Fundación ASISA para aplicar la IA a la detección precoz del deterioro clínico y cognitivo. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

JAÉN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación 'Avances en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones' (ASIA) de la Universidad de Jaén (UJA), que lidera la catedrática Macarena Espinilla, ha sido seleccionado en la primera convocatoria de ayudas a la investigación en salud de Fundación Asisa por el proyecto AIgentiCARE, centrado en la aplicación de la inteligencia artificial para "favorecer la detección precoz del deterioro clínico y cognitivo y prevenir eventos adversos en personas mayores atendidas en entornos sociosanitarios".

En una nota, la institución académica ha señalado que la concesión se ha conocido en el acto celebrado en el Palacio de los Duques de Santoña, en Madrid, donde Fundación Asisa ha reconocido diez iniciativas en su primera convocatoria de "apoyo a la investigación y a proyectos sociales".

En este sentido, AIgentiCARE es uno de los cinco proyectos seleccionados en la categoría de investigación en salud. En concreto, el proyecto "desarrollará y validará, en un entorno asistencial real, un asistente virtual inteligente para profesionales del cuidado, capaz de procesar la información que se registra diariamente sobre las personas usuarias y transformarla en resúmenes clínicos automatizados, alertas priorizadas y recomendaciones proactivas que faciliten la toma de decisiones".

"El objetivo es avanzar desde una atención principalmente reactiva hacia un modelo más preventivo, personalizado y capaz de anticiparse a situaciones de riesgo", ha explicado el grupo de investigación. Al hilo Espinilla ha destacado que quieren que la IA "ayude al profesional, a encontrar lo verdaderamente relevante entre toda la información que se genera cada día", pues "no se trata de generar más datos o más alarmas, sino de interpretar la información disponible, detectar cambios y facilitar que se pueda actuar antes".

AIgentiCARE ha supuesto un "nuevo avance" dentro de una de las líneas de investigación que el grupo ASIA ha desarrollado en los últimos años, con la utilización de inteligencia artificial, modelos de lenguaje y sistemas inteligentes para "transformar datos relacionados con la salud en información comprensible y útil".

En este línea, el proyecto combinará reglas y modelos para "identificar y priorizar posibles incidencias con técnicas de generación de lenguaje natural que permitirán elaborar resúmenes sobre la evolución de cada persona". El paso diferencial será "avanzar hacia agentes de inteligencia artificial capaces de integrar información de distintas fuentes, contextualizarla y ofrecer al profesional una visión sintetizada de lo que está ocurriendo", ha declarado la catedrática.

Además, los modelos de lenguaje "nos permiten avanzar desde sistemas que simplemente muestran datos hacia asistentes virtuales capaces de interpretar información y comunicarla de forma comprensible", ha detallado Espinilla. La IA "no pretende sustituir el juicio profesional ni el cuidado humano", sino "apoyar la toma de decisiones y liberar tiempo para que los profesionales puedan dedicarlo a la atención directa de las personas".

En concreto, la propuesta pretende, además, "reducir la sobrecarga informativa y la denominada fatiga por alarmas, priorizando y contextualizando la información relevante en lugar de añadir nuevos avisos al trabajo cotidiano de los profesionales".

Con este reconocimiento de Fundación Asisa, el grupo de ASIA "continúa consolidando en la UJA una línea de investigación que combina IA, salud digital, modelos de lenguaje y agentes inteligentes, orientada a desarrollar tecnologías capaces de interpretar información, anticipar riesgos y contribuir a una atención más preventiva, personalizada y centrada en las personas".