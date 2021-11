Las universidades públicas andaluzas abogan por aumentar la financiación básica operativa en el presupuesto autonómico

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rectores del sistema universitario público de Andalucía, tras la presentación del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2022 y en relación con las partidas asignadas al sistema universitario, han presentado una propuesta concreta de modificación para que los diferentes grupos parlamentarios puedan valorarla y, en su caso, asumirla.

Así, a la vista de las "notables y profundas carencias" de la propuesta, se solicita, en primer lugar, el aumento de la financiación básica operativa a una cantidad que, al menos cubra la cota de gasto; es decir, un aumento de la financiación básica operativa a 1.404.677.656 euros y un compromiso de ascenderlo un 2 por ciento si se produce el correspondiente aumento salarial, quedando entonces en 1.432.771.209 euros.

En este sentido, las universidades, a través de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), apuestan por el aumento de la financiación total para que la financiación básica operativa alcance, de acuerdo con el compromiso establecido por el Gobierno, el 80 por ciento del total, 1.755.847.070 euros si no se produce aumento salarial del 2 por ciento o 1.790.964.011 euros si este se produce.

Ello implica un aumento respecto de la propuesta actual (1.526.594.394 euros) de 229.252.676 euros, si no hubiera aumento salarial del 2 por ciento, o de 264.369.617 euros, si se produjera el citado aumento.

Y es que, recuerdan las sedes académicas, el Proyecto de Ley del Presupuesto para 2022 asigna una tabla de autorización de costes de personal para las universidades públicas andaluzas que asciende a un total de 1.404.677.656 euros, lo que implica tan sólo un 1,1 por ciento más que lo autorizado en 2021. En el mismo documento se incluyen las partidas correspondientes a la financiación básica operativa, cuya suma asciende a 1.294.830.600 euros.

La diferencia entre la cota autorizada en este momento, que deberá ser aumentada si se aprueba la subida de salarios para los empleados públicos en 2022, y la propuesta de financiación básica operativa "demuestra la imposibilidad existente para poder garantizar el funcionamiento del sistema".

Ello, teniendo en cuenta, según las bases del modelo, que la financiación operativa cubrirá "los principales costes variables de funcionamiento de la universidad. La financiación operativa propuesta, además, no corresponde con el 80 por ciento de la cantidad total asignada que, de acuerdo con el citado documento, asciende a 1.569.594.394 euros: utilizando esta cifra, la financiación operativa asignada corresponde con el 82,5 por ciento.

"Ha de tenerse en cuenta, adicionalmente, que la financiación total se calcula, incorrectamente, incluyendo partidas que no son aceptables dentro de lo que el modelo llama financiación básica de convergencia: la principal de ellas corresponde a los 43 millones asignados a las bonificaciones del 99 por ciento del precio público a los estudiantes que han superado con éxito créditos del curso anterior, cuando es sobradamente conocido que esta medida no financia a las universidades públicas andaluzas, ya que su inexistencia no supondría una baja de derechos presupuestarios", sostienen.

La cantidad asignada a la financiación básica operativa en el presente proyecto "no permitirá ni siquiera cubrir los gastos salariales comprometidos a día de hoy sin contar el posible 2 por ciento de incremento ni los otros gastos de funcionamiento que las bases del modelo incluyen para esta partida".