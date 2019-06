UPA y COAG se manifestarán el 9 de julio en Sevilla para pedir precios justos para el aceite de oliva

Publicado 18/06/2019 13:47:34 CET

JAÉN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias UPA y COAG, con el respaldo también de UGT y CCOO, se manifestarán el 9 de julio en Sevilla para pedir soluciones a la crisis de precios en origen del aceite de oliva. Con esta movilización pretenden dar una llamada de atención a la Junta de Andalucía, y en concreto a su presidente, Juanma Moreno, para que "de una vez por todas" acepte reunirse con el sector y se implique abanderando la lucha del sector.

El secretario general de UPA en Andalucía, Miguel Cobo, ha indicado que "no hay motivos objetivos" para que el precio del aceite de oliva en origen esté 1,5 euros por debajo de lo que estuvo en la pasada campaña, máxime cuando el consumo y las exportaciones se están manteniendo del orden de las 130.000 toneladas mensuales.

Cobo ha defendido la necesidad de "seguir con las movilizaciones" e "implicar" a las tres administraciones, autonómica, estatal y europea a buscar soluciones a esta situación porque "so las tres administraciones ponen su granito de arena, la situación puede cambiar".

El máximo responsable de UPA en Andalucía ha realizado un llamamiento de apoyo a todo el sector y también al presidente de la Junta de Andalucía al que ha pedido que "se ponga a la cabeza de nuestras reivindicaciones".

En esta línea se ha pronunciado también el secretario general de COAG, Miguel López, que ha apuntado que la crisis de precios responde a "un movimiento especulativo" de grandes compañías que va a suponer la pérdida de 1.500 millones de euros para los productores andaluces.

"Hasta que no nos reciba el presidente de la Junta no vamos a ir a ningún toro sitio", ha indicado López, al tiempo que ha recordado que ya han terminado las elecciones y Juanma Moreno "no puede seguir de perfil" ante un problema de esta magnitud, que afecta a "un sector estratégico".

"Necesitamos que el Gobierno de la Junta coja el toro por los cuernos" y el presidente "deje de ponerse de perfil o de espaldas" a un sector que lo único que está demandando es que "se pague a lo que vale un kilo de aceite" y no por debajo de los costes de producción como está sucediendo ahora y que supone que "Andalucía tenga un problema de los más serios de los últimos años".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a todo el sector para que sume a esta nueva movilización y a la que ya se está preparando en septiembre en Madrid, aunque todavía no esté convocada. Además, se remitirá una moción a los ayuntamientos para que se sumen a las demandas del sector y aboguen por mecanismos de autorregulación del sector que lleven a unos precios justos.

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CCOO en Jaén, Manuel Salazar y Francisco Cantero, respectivamente, han mostrado su apoyo y respaldo a la movilización de un sector que afecta al "producto estrella" de la provincia jiennense como es el aceite de oliva.

"Queremos que se pague un precio justo por nuestro producto estrella", ha dicho Cantero, mientras que Salazar ha incidido en que la merma de ingresos en el sector productor redundará finalmente en la pérdida de empleo en una provincia castigada por las cifras del desempleo.

La manifestación del próximo 9 de julio en Sevilla partirá del Estadio de Fútbol Benito Villamarín, recorrerá la Avenida de la Palmera y hará parada en el Palacio de San Telmo para luego acudir también a la Delegación del Gobierno de España.

Aunque Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias no se han sumado a la movilización, desde UPA y COAG se han mostrado convencidos de que las cooperativas se sumarán "de forma masiva e individual".