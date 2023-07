UPA pide soluciones a los daños causados por ciervos, gamos y cabras a los agricultores de la Sierra de Segura (Jaén)

JAÉN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPA Jaén ha pedido soluciones a daños que aseguran están causando ciervos, gamos y cabras a los agricultores de la Sierra de Segura (Jaén). El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha recorrido, junto a agricultores y cazadores, numerosas explotaciones agrícolas en Siles (Jaén) y ha denunciado "la grave situación" que atraviesan los olivareros del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

En este sentido, Cano ha apuntado en un comunicado a "cuantiosas pérdidas" en sus explotaciones debido a la presencia de especies cinegéticas cuya población "aumenta de forma incontrolada".

UPA Jaén ha reclamaso a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, medidas que eviten "los cuantiosos daños" que están sufriendo los agricultores del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y que afectan a cultivos como el olivar y los pistachos.

"La población de ciervos, gamos y cabras montesas está creciendo de forma incontrolada y, ante la necesidad de sustento, buscan comida en los brotes tiernos de los olivos y de los pistachos. Esto impide evolucionar los cultivos, lo que repercute negativamente en los agricultores, que están desesperados porque los daños van a más", ha explicado Cristóbal Cano.

Cano ha pedido una reunión a la delegada territorial del área, María José Lara, para "proponer soluciones sensatas". Según ha apuntado Cristóbal Cano en un comunicado, la fauna "causa daños de diferentes tipos" y en olivos de mayor edad, éstos animales "están impidiendo una poda de renovación", porque "los agricultores no se atreven a cortar ya que la parte nueva, que debe rejuvenecer el olivo, no tiene viabilidad al ser donde atacan". También en olivos más jóvenes "los brotes tiernos no salen adelante, y olivos de 12 o 15 años dejan de ser productivos porque los daños son irreversibles".

Las soluciones, según Cano, pasan por "autorizar la caza por la noche en parcelas agrícolas, no en zonas forestales, ampliando el permiso, además de al jabalí, a todas las especies". Además, ha abogado por "limitar o poner barreras para que esa fauna no llegue a la zona de cultivo y así dejen de proliferar pequeños corrales que dificultan la vida en el campo".

De la mano de agricultores y cazadores, UPA Jaén considera viable el "uso del rifle y que se permita disparar en la modalidad de arma larga rayada a ciervos, gamos y cabras para bajar la población y disminuir los daños en olivar y otros cultivos".

Asimismo, proponen como "de obligado cumplimiento llevar a cabo en los montes de titularidad privada todas las capturas que vienen recogidas en las modalidades de los planes técnicos de caza, dependiendo del número de hectáreas de cada coto".

Uno de los agricultores afectados José Luis Fernández ha apuntado que "se están viendo obligados a vallar las explotaciones para reducir los daños con "pastor eléctrico o malla cinegética". Según Fernández, "esta no es la solución, porque se están haciendo corrales que impiden el paso normal de los tractores de unas parcelas a otras".

"La solución sería un vallado perimetral del monte, dejando los accesos que la ley permite, como vías pecuarias, pistas forestales, etcétera. Y también es clave la aprobación de la caza en montes de terreno libre que coincide con muchas parcelas de olivar con daños", ha destacado este agricultor afectado.

Los cazadores también ha mostrado su apoyo a los agricultores. Al respecto, el vicepresidente de la Sociedad de Caza Alto Guadalimar de Siles, José Crisol, ha pedido a la Administración "modificar la Ley de Caza para ayudarnos a cuidar las explotaciones y mejorar la producción de los olivares, puesto que con las medidas que tenemos actualmente es difícil que podamos hacer algo por ayudar a evitar los daños en las explotaciones".

También están a favor de que la Administración competente "apruebe la comercialización de carne de caza mayor en las sociedades de caza con todas las obligaciones que sean necesarias para su consumo, lo que podría ser un sustento para nosotros al haberse subido los precios en los montes públicos".