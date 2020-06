USO apoya que el fondo de contingencia de educación llegue a la concertada y pide reducir las ratios

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera en Andalucía (Feuso-Andalucía) ha considerado este viernes "justa" la propuesta del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, de dedicar a la enseñanza concertada --que "aglutina a 278.262 alumnos, casi el 20% del total de la comunidad autónoma"-- parte del fondo de contingencia para educación de 2.000 millones de euros que aportará el Gobierno de España a las comunidades autónomas, al tiempo que aboga por "medidas de mayor calado" como consecuencia de la pandemia del Covid-19 como reducir "la ratio profesor-alumno".

En un comunicado, el sindicato ha defendido que, "dadas las circunstancias especiales marcadas por la pandemia, es necesario abordar medidas de mayor calado, entre las que destacan la reducción de la ratio profesor/alumno, el aumento de plantillas que redunde en reducción lectiva y carga burocrática, la dotación de más horas para el personal orientador, o contar con personal de apoyo y complementario, principalmente".

Así, desde este sindicato se contempla como "imprescindible reducir la ratio y contar con personal de apoyo al tutor, tanto para el refuerzo educativo como para las medidas de prevención de contagio", y se sostiene que "el refuerzo educativo se contempla como una medida esencial de cara al inicio del próximo curso dadas las complejas circunstancias en las que se está desarrollando el último trimestre del presente".

De este modo, desde USO entienden que "reducir la ratio ayudaría a garantizar una atención personalizada de las necesidades del alumnado, desde Infantil hasta Bachillerato".

Además, en el caso de los centros públicos, desde el sindicato "se insta a contar con el profesorado de Religión para esta labor de refuerzo educativo dada su capacitación y al estar ya estrechamente vinculado a dichos centros".

Asimismo, desde Feuso-Andalucía se plantea como "imprescindible" el "aumento de la dotación de horas para el personal orientador y complementario, que en el caso de los centros concertados es completamente exigua", piden a la Consejería de Educación que "se amplíen las plantillas de los centros docentes concertados" de forma que esto "redunde en la reducción de carga lectiva del profesorado, que soporta una jornada lectiva de entre 23 y 25 horas en todos los niveles educativos", según ha abundado la secretaria general de Feuso-A, María de la Paz Agujetas.

ENSEÑANZA PRESENCIAL Y 'ON LINE'

De igual modo, el sindicato plantea que, "en el caso de que se tuviera que combinar la enseñanza presencial con la 'on line' para prevenir la difusión del coronavirus", y "a fin de coordinar a toda la clase, que unos días unos alumnos reciban clases de forma presencial y que el resto siga el mismo contenido, pero 'on line', alternándose semanalmente el grupo de alumnos que asiste o no al aula".

Otra opción "sería dedicar las clases presenciales a las explicaciones y resolución de dudas, y las no presenciales a practicar y hacer tareas", según proponen desde Feuso.

La secretaria general de esta federación sindical añade también que, "en el caso de que haya que duplicar espacios, tiempos, formación 'on line' y presencial, esto requerirá también de la dotación del personal necesario para que no suponga tal carga sobre el profesorado que dé lugar a la explotación laboral y una merma de la salud física y mental de los profesionales de la enseñanza".

En sentido, María de la Paz Agujetas abunda en que, "para poder atender todas las necesidades generadas por esa situación, que conllevan desde la atención personalizada, ya sea presencial u 'on line', a la preparación de clases diferentes según el tipo de aprendizaje, mucho más laboriosas en el caso de las online, pasando también por las tareas de corrección, reuniones, tutorías, etcétera, el teletrabajo llega a ocupar una gran parte del día, que se resta incluso del tiempo de conciliación familiar y de descanso, por lo habría que estudiar los horarios a fondo para que no supongan, de nuevo, un aumento excesivo de la carga de trabajo del profesorado".

Desde Feuso-Andalucía avisan de que "tenemos oportunidad de prever todas estas circunstancias de cara al curso 2020-2021, incluyendo la necesaria dotación de los recursos materiales necesarios, tanto para que el personal docente como para el alumnado, para que puedan asumir las correspondientes tareas digitales".

Por ello, desde el sindicato se aboga por "respetar el horario de trabajo y vacaciones del profesorado y alumnado dando unas directrices claras por parte de la Consejería a toda la comunidad educativa, acerca del derecho a la desconexión digital para ir concienciando de la necesidad vital del descanso".

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Por otro lado, desde este sindicato se considera necesario que la administración pública "exija la actualización del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en los centros educativos, incluyendo el riesgo biológico que representa este nuevo coronavirus", y destacando al profesorado "de mayor edad, que se incluiría dentro de uno de los grupos de mayor riesgo frente al virus".

Desde Feuso-Andalucía dicen ir "trabajando por conseguir que los docentes mayores de 60 años de la concertada accedan a una jubilación parcial con un 75% de reducción de jornada, aunque hasta el momento sólo se permite a mitad de jornada".

"Entendemos que es ahora, dadas las circunstancias sanitarias, el momento para solventar esta situación y acabar con la desigualdad que se produce frente al profesorado mayor de 60 años de la enseñanza pública, que sí se puede acoger incluso a la jubilación total a partir de dicha edad", señala María de la Paz Agujetas.

A todo ello habría que unir, según el sindicato, la "necesidad de intensificar las medidas de limpieza e higiene en los centros educativos en su conjunto, reforzando las plantillas del personal de administración y servicios (PAS) en esos aspectos, exigiendo la certificación correspondiente de las empresas homologadas que realizan dichas tareas de desinfección, y todo ello con la debida periodicidad".

Desde el sindicato se considera que "debe ser la administración pública la que dote de material de higiene a todos los centros educativos para hacer frente a la actual crisis de salud pública o de las ayudas correspondientes para conseguirlo", y, por último, se considera "más necesaria que nunca la correspondiente dotación de un aula pediátrica con enfermera para los distintos centros".