Ustea exige la suspensión de las clases para salvaguardar la salud del alumnado, personal y familias ante el coronavirus

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea exige la suspensión de las clases en todo el tramo de educación obligatoria que compete a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como de todo el resto de enseñanzas de la escuela pública, para salvaguardar la salud del alumnado, personal y familias ante los últimos acontecimientos originados por la crisis internacional del coronavirus.

Podcast Andalucía Informa 12 de marzo de 2020

En un comunicado, el sindicado dice que exige la suspensión "para salvaguardar la salud del profesorado, alumnado y personal laboral de nuestros centros educativos y la de sus familias, especialmente la de personas mayores o en riesgo por padecer ciertas patologías, y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias", al tiempo que señala que así lo han hecho saber en la Mesa Sectorial celebrada este jueves.

"Creemos que el pánico no debe condicionar las decisiones en momentos delicados como el que vivimos, pero tampoco debe hacerlo la imprudencia. La salud de todas las personas que forman la comunidad educativa en Andalucía debe anteponerse a cualquier otro criterio. Es momento de poner todas las medidas posibles para evitar los contagios por coronavirus para no colapsar la sanidad pública con los enormes riesgos para la salud de la población que ello conlleva, no sólo para quien se encuentre afectado por coronavirus sino para toda persona que necesite asistencia médica", manifiesta Ustea.

Así, expone que es competencia de esta Consejería las cuestiones organizativas de aspectos como pudieran ser la situación del alumnado de segundo de Bachillerato ante las PBAU, procesos selectivos del profesorado, etcétera, y por ello desde Ustea "exigimos a la administración educativa a que planifique y anticipe las medidas oportunas para atender a las distintas circunstancias que esta situación sanitaria pudiera provocar en el ámbito académico y laboral".