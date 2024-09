Vallejo (JM+) deja el Ayuntamiento de Jaén con un "balance positivo" tras "un año de aprendizaje muy intenso"

JAÉN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, Manuel Carlos Vallejo (Jaén Merece Más), ha afirmado este martes que abandona el Consistorio con un "balance muy positivo" tras "un año de un aprendizaje muy rápido, corto, pero muy intenso".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en la que ha sido su última comparecencia antes de dejar esta semana formalmente el cargo, una vez que el pasado 7 de agosto anunció su renuncia al acta de concejal por "motivos personales" y "de responsabilidad con los proyectos profesionales y personales" en la Universidad de Jaén.

Precisamente por esa labor docente en la que el aprendizaje es fundamental, el edil ha destacado todo lo aprendido desde junio de 2023, cuando entró a formar parte del equipo de gobierno de PP y JM+, ya que no sabía "nada" sobre el funcionamiento municipal.

Tras señalar que "ha sido muy provechoso" y conoce ahora cómo funciona el Ayuntamiento, ha aludido a otra "cosa muy importante": que desde las redes sociales "todo se ve muy fácil, todo se puede arreglar, todo se puede cambiar y todo no se hace porque no se quiere".

"Pero cuando uno está aquí dentro, pues se da cuenta de que las cosas no son ni tan fáciles, ni tan rápidas, ni se pueden a veces. Con lo cual, pues también te llevas eso y comprendes que en las redes sociales todo es muy fácil y todo es posible y en el sillón de su casa uno dice lo que quiere, hace lo que quiere, pero luego hay que venirse aquí, hay que tirarse al ruedo", ha dicho.

De este modo, "a veces no es que los políticos no quieren", sino que "no pueden" o que los plazos que se están marcando, que serían deseables, "el funcionamiento de la propia administración no permite que se corra o que se vaya más deprisa".

De ahí que, según ha añadido, también ha aprendido "el respeto", "cuáles son las dinámicas políticas" y "un poco a relativizar y a comprender" que "todo el mundo hace su trabajo", oposición y equipo de gobierno.

En este sentido, preguntado por las críticas del PSOE sobre las dimisiones en el gobierno local --antes salieron los ediles del PP Erik Domínguez y Francisco Joaquín Martínez--, ha dicho que "tiene que hacer su trabajo", aunque ha apuntado que durante el gobierno socialista con Cs "también se le fueron un montón de concejales". Además, ha considerado "normal" en un gobierno de coalición "que haya ciertos desajustes" y cambios.

Sobre los socios del PP, Vallejo ha señalado que es "normal" que su relación con el alcalde, Agustín González, sea "más estrecha" que la que tienen con el regidor sus compañeros de JM+ "simplemente por el hecho de ser el portavoz y el primer teniente de alcalde".

Con respecto a la persona que lo sustituirá, ha comentado que no le "han comunicado oficialmente quién es" porque "todavía no está definido" y ha apuntado que, analizando la lista, "ninguna de las personas que puede ser tiene bagaje político".

Por tanto, tendrá que aprender también el funcionamiento del Consistorio, pero con la "ventaja" de tener "un grupo municipal entrenado", con María Espejo y Luis García "rodados", además de su disponibilidad "para lo que necesite".

Al respecto, ha matizado que no se sabe "si la distribución de concejalía se va a quedar tal cual está" o habrá alguna reestructuración en un área que hasta ahora ha incluido Universidad, Convergencia Socioeconómica, Centro Especial de Empleo, Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial

Igualmente, ha desvinculado de su salida del Ayuntamiento que Jaén Merece Más pudiera reanudar contactos con el PSOE para una moción de censura. "No veo que mi marcha vaya a ser el detonante de que se vayan a retomar las negociaciones o que si yo me quedo ya no se retomen", ha apostillado.