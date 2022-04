Velarde (UPporA) insiste en crear un "frente amplio" y afirma que para ella luchar por su tierra "es lo más importante"

CÓRDOBA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Martina Velarde, ha insistido este martes en crear un "frente amplio" en dicha comunidad entre formaciones como Podemos, IU y Alianza Verde, junto a colectivos y la sociedad civil, para lograr "un gobierno alternativo a las derechas", señalando, ante la pregunta de si aspira a encabezar ese proyecto en las próximas elecciones andaluzas, que, para ella, luchar por su tierra "es lo más importante".

En este sentido y en rueda de prensa junto al coordinador de Alianza Verde y portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, y la portavoz adjunta de UPporA en el Parlamento andaluz, Ana Naranjo, la también diputada nacional de UP por Córdoba, Martina Velarde, ha explicado que la posibilidad de que ella pueda ser la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía de dicho proyecto alternativo no depende de que a ella le apetezca o no, sino que "es una cuestión de responsabilidad política".

Así, Velarde se ha preguntado "¿cómo a alguien no le va a apetecer estar trabajando para su tierra?", y ha respondido que, para ella, "es lo más importante", lo que la ha llevado a recordar que lleva toda su "vida luchando para vivir en Andalucía, para no tener de emigrar" de dicha comunidad, de modo que, según ha reiterado, para ella, "luchar por mi tierra es lo más importante, pero tengo unas responsabilidades ahora mismo y estaré donde mis compañeros y compañeras de Andalucía así lo decidan".

En cuanto a si se podrá designar a tiempo, ante un eventual adelanto de las elecciones andaluzas, a un candidato a la Presidencia de la Junta por el mencionado proyecto alternativo, Velarde ha aclarado que "quien está poniendo todo el tiempo" por delante "la calculadora electoral" es el actual presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "que cada tres meses dice que va a adelantar las elecciones", preguntándose Velarde "cómo no está la gente cansada de escuchar todo el tiempo que se van a adelantar las elecciones".

En cualquier caso, Velarde ha asegurado que en UPporA están "absolutamente preparadas para la próxima convocatoria electoral", de forma que la elección de quien lidere la candidatura estará "en plazo y forma, porque nosotras llevamos preparándonos un año y medio", desde que Moreno "dijo que iba a adelantar las elecciones".

Para ello, según ha concluido, cuentan ya "con un programa, que hemos preparado durante todos estos meses, con la sociedad civil y con colectivos", que "revoluciona las políticas que se han hecho hasta ahora en Andalucía, por el PSOE y por el PP, y eso es lo que nos importa más, hablar de qué queremos para el futuro de Andalucía", antes que tratar sobre candidatos.

"ORGANIZAR LA RESISTENCIA"

En relación con este asunto y por su parte, el coordinador de Alianza Verde y portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, ha argumentado que, "si creemos que el medio ambiente es un elemento fundamental para que la sociedad pueda progresar, tenemos que organizar la resistencia ya", pues "hay que impedir, con el voto democrático, que llegue el negacionismo" de PP y Vox "al poder en Andalucía, todavía con más fuerza de cómo ya está".

A su juicio, "el PP es un partido retardista, que no cree en las políticas ambientales, que prioriza cualquier interés económico antes que la protección del bien común, que es nuestro medio ambiente, y de la mano de un partido negacionista", como ha definido a Vox, "puede llevar a Andalucía al colapso ecológico", y por ello "no podemos esperar a que eso ocurre, al contrario, lo que debemos hacer es organizar la resistencia" ahora, "para evitar que eso llegue a ocurrir".

"Eso es --ha concluido-- lo que estamos haciendo desde Unidas Podemos, tratando de llamar al máximo de fuerzas políticas para esa propuesta que tendrá, como uno de los ejes troncales en su trabajo a la transición ecológica, que beneficia a Andalucía desde el punto de vista social y de la generación de empleo, con lo que cualquier freno a las políticas de transición ecológica son también un freno al desarrollo de Andalucía".

"TRANSICIÓN ECOLÓGICA"

Finalmente, la portavoz adjunta de UPporA en el Parlamento de Andalucía, Ana Naranjo, ha subrayado que no se puede postergar "una transición ecológica en Andalucía", como se puede ver "por las consecuencias de la crisis energética vinculada a la guerra de Ucrania, pero también por la decisión unilateral de Pedro Sánchez de ruptura de las relaciones con Argelia", al "abandonar" la defensa de "los derechos del pueblo saharaui".

La cuestión, según ha señalado, es que "hay límites en esos recursos energéticos", los del petróleo y el gas, y "debe haber, por tanto, un mayor control y democratización de esas fuentes de energía y de su abastecimiento", ya que es algo que "afecta a todos los andaluces", y por eso Naranjo ha exigido al Gobierno andaluz de PP y Cs "que deje de esconderse, que deje la calculadora electoral y que ponga en marcha políticas que nos protejan a los andaluces de esas subidas de las materias primas, de la luz y de la gasolina que estamos padeciendo".

Para ello, según ha indicado Naranjo, debe "poner en marcha ayudas directas a los productores, a las cooperativas, a los pequeños propietarios y a las pequeñas cadenas de consumo y abastecimiento, y que apueste por una producción local", cuestiones éstas que quiere tratar UPporA en un Pleno extraordinario del Parlamento andaluz.