Velasco sostiene, entre críticas de la oposición, que la Estrategia de Transformación Económica se aprobará "en semanas"

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha sostenido este jueves en el Parlamento andaluz que la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía (ETEA) Horizonte 2027 pasará en las próximas semanas por Consejo de Gobierno para su aprobación, un anuncio recibido entre críticas de los grupos de la oposición, que le han acusado de presentar no un documento definitivo sino un "borrador" que no contiene "ni una sola medida concreta" o "un solo euro de financiación".

Velasco ha explicado en comisión que la estrategia, que recogerá las principales orientaciones de la política económica de la Junta, pretende impulsar el proceso de transformación de Andalucía y afianzar la senda de convergencia con la UE, que, según ha remarcado, "ya se comenzó a experimentar durante el primer año de legislatura", según recoge un comunicado de la Consejería.

En su intervención, el consejero ha asegurado que el documento "ejerce un papel de guía o referencia del conjunto de instrumentos de planificación sectoriales que desarrollará la Administración regional hasta 2027, convirtiéndose en una especie de 'plan de planes'". En ese contexto, ha apuntado que "la reorientación que persigue debe servir para afrontar los desafíos que atañen a la economía global y a los que Andalucía debe responder con fundamentos tan relevantes como la educación, la innovación, la I+D, la sostenibilidad, la igualdad, el emprendimiento, y, por supuesto, la calidad del empleo".

Las medidas y actuaciones propuestas en la Estrategia se estructuran, ha detallado, a partir de seis grandes bloques: la competitividad, la sostenibilidad, conectividad, bienestar, territorio y gobernanza. Velasco ha desgranado los principales objetivos que guiarán este instrumento en cada una de estas áreas. Así, en materia de competitividad, ha destacado que, para alcanzar mayores niveles en este ámbito, "es esencial la incorporación de la innovación y la asimilación de las nuevas tecnologías digitales, así como el impulso al emprendimiento, de la internacionalización de las empresas y de la atracción de grandes inversiones". Igualmente, ha planteado la necesidad de intensificar la diversificación del

tejido productivo, incorporando nuevos procesos industriales, la modernización de los sectores tradicionales, junto con la mejora de la calidad del sistema educativo y de la formación para el empleo.

En lo relativo a la sostenibilidad, ha incidido en que la Estrategia incide en la búsqueda de una economía más sostenible y la lucha contra las consecuencias del cambio climático, buscando desarrollar nuevos procesos productivos y yacimientos de empleo de calidad asociados a las actividades productivas. En

este apartado se identifican 14 líneas de actuación que se articularán mediante 29 planes y estrategias. La Consejería contribuirá a dar cumplimiento a estos desafíos a través del Plan de Acción Crece Industria y la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía.

Por su parte, el tercer bloque identificado se centra en el objetivo de "contribuir a corregir la

posición de desventaja de Andalucía en materia de conectividad", es decir, en conexiones de la red de transportes y, también, en el ámbito de la conectividad digital. Para ello, se proponen diez líneas de actuación con doce instrumentos de planificación. En el caso de Transformación Económica, ha indicado que su participación se materializa con dos instrumentos: el todavía vigente Plan de Acción 'AndaluciaSmart 2020' y el futuro plan de infraestructuras de telecomunicaciones.

Ya en el capítulo relativo al bienestar "comprende los grandes condicionantes que definen la calidad de vida de los andaluces: el empleo de calidad, la erradicación de la precariedad laboral, la protección social, la asistencia sanitaria y la vivienda, entre otros", ha afirmado el consejero de Transformación

Económica. Para lograr avances destacables en estas prioridades, la ETEA plantea 16 líneas de

actuación que implican medidas y acciones a través de 54 instrumentos de planificación.

Asimismo, en materia de territorio ha expuesto que se reconoce la importancia que tienen los distintos espacios geográficos y humanos en su desarrollo. Este bloque temático "tiene un marcado carácter transversal y se nutre de 27 planes y estrategias", según su exposición. Finalmente, en lo que respecta a la mejora de la gobernanza, se apunta a la revisión de la calidad institucional, del marco regulatorio, de los modos en los que se comunica y coopera con la ciudadanía, los agentes económicos y sociales y

con otras administraciones públicas. "Para ello se proponen actuaciones para fortalecer la participación ciudadana y la institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía. Se integran un total de 21 instrumentos de planificación sectoriales. Transformación

Económica asume la ejecución de cuatro instrumentos de planificación, entre ellos, el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía y el Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía", detalla la nota de prensa.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN AL CONTENIDO Y FINANCIACIÓN

La exposición de Velasco ha sido recibida con críticas del Grupo Socialista, que considera, según ha comentado la diputada Beatriz Rubiño, que lo presentado por la Consejería "es un borrador" y que en algunos puntos no ven contenido. "Por ejemplo, en 'Competitividad', hablan de emprendimiento y empleo pero no toman ninguna medida", ha dicho en una intervención en la que ha afeado a los restantes grupos no hablar sobre la propuesta sino "venir a hablar de su libro".

Mientras, la diputada de Unidas Podemos Carmen Barranco, que también ha remarcado el carácter de "borrador" de la propuesta, ha sostenido que su grupo "podría estar de acuerdo con el documento si no fuera porque aspiran a hacer lo contrario de lo que pone en esta estrategia", señalando además que ésta "no viene respaldada por un presupuesto". "¿Cómo pretenden lograr los objetivos si no tienen en 400 paginas ni una sola medida concreta y ni un solo euro de financiación para conseguir los objetivos que se proponen en este documento?", ha preguntado.

Críticas también desde Vox. Francisco Ocaña ha repasado la coyuntura económica, marcada por un encarecimiento de la energía y una escalada de la inflación para considerar que en Andalucía "no estamos ante una transformación económica, estamos ante una autentica destrucción económica". En respuesta, el diputado de Ciudadanos Fran Carrillo, ha defendido que la región estaba "marcada por una burocracia que carcomía todas las estructuras sociales y de desarrollo, que no estaba al día en innovación y desarrollo", situación que a su juicio se ha empezado a revertir en esta legislatura.

Por su parte, Ángela Hidalgo, del Partido Popular, ha elogiado la gestión de la Junta, destacado que "por fin Andalucía se encamina a esa convergencia respecto a otras comunidades autónomas" con "recetas" como "bajada masiva de impuestos", así como "simplificación burocrática y eliminación de trabas" al emprendimiento.