El vicepresidente del Banco Central Europeo reclama "no sobrerreacionar" ante el coronavirus

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este jueves en Sevilla que "la economía española es competitiva", afirmación que ha sustentado en hechos como "el superávit comercial gracias a la exportación, o un crecimiento sin aumento excesivo del crédito", por lo que ha abogado por "mantener la competitividad de la economía española".

"El Gobierno actual lo sabe", por lo que ha sostenido que "no hay que cometer errores en época de incertidumbre", palabras que ha pronunciado en el turno de preguntas tras ofrecer una conferencia en el marco del I Foro del Cooperativismo Agrario. Así, sobre el impacto del coronavirus en la economía ha admitido que añade "capas de incertidumbre" a la economía, pero ha reclamado "no sobrerreacionar", convencido de que lo peor es "la alarma injustificada".

"No entro en consideraciones de política nacional. No entro y no debo", ha sostenido de entrada De Guindos ante una pregunta sobre la marcha de la economía española, para afirmar seguidamente que después de haber sido ministro de Economía de España "siempre voy a hablar bien de la economía española".

El vicepresidente del Banco Central Europeo ha aludido a la influencia del coronavirus en la economía mundial para presentarlo como un factor que ha devuelto la intranquilidad en las economías mundiales y los mercados una vez que ha estimado que "se había puesto fin a dos años de desaceleración continua desde 2018 en la economía mundial y europea".

De Guindos ha descrito el efecto del coronavirus sobre "la oferta y la demanda". "Ha paralizado muchísimas factorías chinas", ha indicado, influencia que también ha trasladado hacia la demanda. "Piensen en la reducción del turismo chino", ha apuntado.

El vicepresidente del Banco Central Europeo ha demandado que la perspectiva hay que situarla en "cómo puede evolucionar en el futuro", aunque en la evaluación de daños los ha situado más en la propia economía china, más que en la mundial o en la europea.

De Guindos, que ha descrito "una recuperación de la economía en forma de V", ha retratado también la situación del sistema financiero, donde ha puesto el foco en la rentabilidad de la banca europea, a la que ha indicado la necesidad de "equipararnos con la banca de Estados Unidos".

El vicepresidente del BCE ha narrado que en la actualidad se ofrece "un retorno del capital por debajo del 6 por ciento cuando los inversores institucionales piden un 8 o 10 por ciento" y ha indicado que las entidades financieras "cotizan con descuento respecto a su valor", por lo que ha apuntado que esa situación "no es neutra a la hora de demandar financiación para los ratios de capital".

De Guindos ha insistido en apuntar "la baja rentabilidad de la banca europea pese a estar más capitalizada" y ha puesto el foco sobre "el sector financiero no bancario, que son más grandes que la propia banca", y entre los que ha incluido los fondos de inversión o los seguros.

Sobre la posición del Banco Central Europeo en la economía comunitaria, que ha simbolizado en el dato de los 250.000 millones de euros que es tenedor de bonos del Gobierno español o en la compra de 20.000 millones de euros todos los meses, ha sostenido que "la política monetaria no lo puede todo", por lo que ha reclamado a que "los Gobiernos de la Unión Europea actúen con la política fiscal".

Entre los males de la arquitectura institucional de la Zona euro ha situado que "no tenemos Fondo de Garantía de Depósitos", por lo que ha abogado por "la Unión Bancaria en la zona euro" y ha considerado que "el verdadero mercado de capitales se encontraba en Londres, en la City".