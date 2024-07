Vox acusa a la Junta de tratar a menores migrantes como "turistas" pagándoles la "estancia" en Andalucía

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado este miércoles al Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno (PP-A) de tratar a los menores migrantes no acompañados ('menas') que llegan a la comunidad autónoma como "turistas" a quienes les pagan la "estancia".

En la habitual rueda de prensa de los miércoles en el Parlamento, el representante de Vox se ha pronunciado así al hilo de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este miércoles en Tenerife para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados entre los territorios.

Manuel Gavira ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno, "bajo el falso mantra de la solidaridad, de lo único que se preocupa es de que le den un puñado de billetes para poder seguir manteniendo a los 'menas'", que "entran ilegalmente en nuestra nación", según ha remarcado.

Ha subrayado que la posición de Vox es que "esos menores extranjeros no acompañados sean devueltos para que puedan ser educados junto a sus familias", y ha lamentado que la posición de PP y PSOE es la de "seguir alentando el 'efecto llamada', permitiendo que esos menores se sigan jugando la vida a cambio de falsas promesas, y que muchos de ellos mueran por el camino a manos de las mafias del tráfico de personas" que es el "negocio que hay para que esos menores vengan", ha añadido.

El portavoz parlamentario de Vox ha señalado que, según "datos oficiales conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y también por "expertos en inmigración", "esos menores y esos adultos para llegar a las costas de Andalucía si vienen de Argelia suelen satisfacer entre 3.000 y 5.000 euros, y si vienen de Marruecos la cantidad que pagan para venir puede llegar hasta los 8.000 euros", unos datos que ha animado a los medios de comunicación a difundir para "afrontar el problema de una manera integral, y no quedaros en lo que todo el mundo habla de solidaridad".

Manuel Gavira ha agregado que desde Vox van a hacer al PP y al PSOE "responsables no sólo de las tragedias que se produzcan cuando estas personas salen de sus lugares de origen para llegar a Canarias o a Andalucía", sino "también de la inseguridad que provoquen".

Además, ha criticado que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad --a quien se ha referido como la "doctora Loles López"-- acuse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tratar a estos menores "como si fueran maletas, cuando ella los trata como si fueran turistas", ya que "uno paga el viaje --los inmigrantes ilegales a las mafias-- y otro le paga la estancia", y "esto no va de eso", sino que "va de que los menores estén con sus padres, con su familia", ha añadido el portavoz de Vox.

De igual modo, ha sostenido que el Gobierno de Juanma Moreno "nuevamente va a perjudicar a los andaluces" con la "nueva acogida de menores que han llegado ilegalmente a nuestro país", ya que los andaluces van "a sufrir" en sus calles y barrios "las consecuencias de este reparto, porque esos centros de menores extranjeros no acompañados, que entran ilegalmente en España nunca se encuentran en los barrios y en las urbanizaciones en la que residen todos esos políticos que hablan mucho de caridad, pero que la practiquen otros", ha advertido.

Manuel Gavira ha insistido en argumentar que el tema de los menores migrantes no acompañados "no va de dinero", ni de "si vienen con dinero, sí los quiero, pero si vienen sin dinero no, como dice el PP", según ha opinado antes de acusar a los 'populares' de ir "dando lecciones de solidaridad, obligación legal y moral" con un asunto que "va de seguridad para los andaluces y del miedo que sufren nuestras mujeres", ha sostenido.

En esa línea, el portavoz de Vox ha hablado de una inmigración ilegal "que tiene unas consecuencias también marcadas por la marginalidad, por la delincuencia y por las agresiones sexuales", y ha sentenciado que "la solución a la inmigración ilegal no es repartir por toda España personas, en muchos casos menores, que no tienen ni arraigo, ni familia, ni futuro en nuestra tierra, como pretenden PP y PSOE, e intentar que nos sintamos culpables, como si fuera nuestra responsabilidad", sino que "la solución es devolver a estas personas con sus familias en sus países de origen, y allí es donde hay que hacer esas políticas, en origen", según ha concluido sentenciando Manuel Gavira.