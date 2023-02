Vox Andalucía denuncia el "despilfarro" de dinero de la Junta para promocionar el 28F

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox Andalucía ha denunciado "la ingente cantidad de dinero" que la Junta de Andalucía "despilfarra" para promocionar el 28 de febrero, Día de Adalucía, una fiesta "en la que nadie cree ya salvo unos miles de estómagos agradecidos".

En una nota, la formación ha asegurado que "hay más días que el 28-F de los que sentirnos orgullosos" y ha asegurado que ha elaborado una campaña "a coste cero" para divulgar a través de las redes sociales con el eslogan #28FNadaQueCelebrar.

"Sólo los andaluces que toman el martes 28 de febrero como puente celebrarán esta fecha. Pero no porque no sean conscientes de que la Andalucía que vende el presidente de la Junta no se corresponde con la realidad, sino porque tomarán unas pequeñas vacaciones", ha afirmado Vox.

sobre esto, ha dicho que hay en el calendario "muchos otros días de los que sentirnos orgullosos" y no una fecha ligada a un referéndum donde se inició la autonomía. En ese sentido, ha señalado que en la reforma de su estatuto en 2007, "sólo el 36,2% acudió a votar", lo que supuso "batir cifras de abstención".

Por eso, Vox Andalucía ha propuesto como otras fechas para celebrar el Día de Andalucía "cuando las naves de Colón partieron de Palos a descubrir el Nuevo Mundo, o la batalla de las Navas de Tolosa que cambió la historia de Europa parando una invasión". También ha apuntado al nacimiento del pintor Diego Velázquez o del poeta granadino Federico García Lorca como fechas conmemorativas del andalucismo.

"¿Es que la Toma de Granada por los Reyes Católicos no es más importante? Desde VOX Andalucía queremos dejar claro que esta fiesta impostada no ha calado entre los andaluces", ha aseverado.

En su opinión, el estado de las autonomías "no ha resuelto el problema de las desigualdades entre españoles, sino que las ha aumentado", lo que ha promovido, además, "el enfrentamiento y la división entre ellos, favoreciendo a los nacionalistas que quieren romper España y penando a los que defienden su unidad". "17 sistemas sanitarios y educativos distintos lo que han hecho es aumentar las divergencias entre regiones", ha añadido.

Debido a todo esto, Vox ha anunciado que van a divulgar por redes sociales este mensaje y mover el eslogan #28FNadaQueCelebrar, "sin que a los contribuyentes les cueste un euro". "Otros usarán la recaudación de los impuestos de los andaluces para la propaganda institucional y así ganarse el favor de los medios de comunicación", ha concluido Vox.