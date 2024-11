Vox apoya "prudencia" de la Junta con la DANA y pide "rigor" para "no paralizar la vida" en zonas sin lluvias

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha apoyado este viernes la "prudencia" de la Junta de Andalucía en las declaraciones de las alertas por la DANA por cuanto se trata de "dominar en una situación en la que se encuentra en peligro las vidas humanas", pero de igual forma ha reclamado al Gobierno que preside Juanma Moreno "buscar ese rigor para que no se paralice la vida en esas zonas de Andalucía donde no ha caído ni una gota de agua".

Gavira ha recordado que es la misma "prudencia y rigor" que hace exactamente un año reclamaba el propio Moreno "ante una situación de emergencia parecida", según una nota de este partido.

El portavoz de Vox en Andalucía ha reconocido que "no se puede precisar de una manera quirúrgica en qué zonas de Andalucía va a llover o no", por lo que ha calificado de "muy necesario" ese rigor para evitar con este tipo de alertas lo que sucedió este jueves, por cuanto "muchas zonas de Andalucía que han visto sus actividades paralizadas y donde no ha caído ni una sola gota de agua".

Ha reclamado al presidente andaluz "celeridad" en las ayudas para que los afectados por la DANA "recuperen sus vidas", al tiempo que ha blandido el hecho de que Moreno "ha gestado de primera mano, in situ" el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía en Málaga durante esta última DANA, decisión que "nos parece bien", para reclamarle entonces que aproveche lo que ha visto para que "conceda las ayudas proporcionales a esos afectados" con el fin de que "intentar recuperar sus vidas de la manera más rápida posible".

Gavira ha calificado de "insuficientes" los 75 millones de euros en ayudas concedidos por la Junta de Andalucía con la anterior DANA, "cuando hay 285 municipios afectados" y "uno solo, El Ejido en Almería, cuantifica las pérdidas y daños en más de 191 millones de euros".

"Hace falta que esas ayudas sean proporcionales y, sobre todo, que se den con celeridad", ha concluido.