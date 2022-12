Vox, convencido de que el PP lo "necesita" para crear una "alternativa" a Sánchez

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, se ha mostrado convencido este miércoles de que el PP necesita a su formación para crear una "alternativa" a Pedro Sánchez y que salga del Gobierno de la nación.

En rueda de prensa, ha criticado el "ataque" de Pedro Sánchez al estado de derecho, con la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación, para "beneficiar a los golpistas".

"El PP nos necesita y nosotros lo necesitamos y los españoles nos necesitan a los dos para crear una alternativa a Sánchez", ha indicado Javier Cortés.

Asimismo, ha indicado que no sólo hay que echar al PSOE "corrupto" de las instituciones, como ocurrió en Andalucía en 2018, sino que hay que acabar con "todas sus políticas". "No vamos a parar de exigir la derogación de esas leyes ideológicas de la izquierda que el PP no se atreve a derogar en Andalucía", ha apuntado.