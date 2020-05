Vox critica al Gobierno de la Junta por "haber pasado a la fase de la impotencia"

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha valorado este lunes la actitud que está teniendo el Gobierno de la Junta de Andalucía con el Gobierno de Pedro Sánchez, reprendiendo al Ejecutivo de Juanma Moreno por "haber pasado a la fase de la impotencia".

En una nota, el diputado de Vox por Almería ha recordado que, "pese a que el Gobierno de la Junta diga que no se va a permitir bajo ningún concepto que se tomen a Andalucía a la ligera y exclame que el socialismo da patadas a Andalucía", la verdad es que son Partido Popular y Ciudadanos "los que han permitido a socialistas y comunistas la prórroga de un estado de alarma que se está utilizando como un estado de excepción encubierto y abusivo y en el que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos".

Alonso ha manifestado que Vox siempre ha pedido al Gobierno de la Junta "que no se pliegue al chantaje del Gobierno socialcomunista que trata a la región andaluza de manera muy sectaria".

"El Gobierno de España niega la financiación que le corresponde a Andalucía y discrimina por ejemplo a Málaga y Granada, pues, cumpliendo los requisitos sanitarios, no les permite pasar a la Fase 1 y, sin embargo, sí se permite a País Vasco y Navarra pasar a esa fase", ha continuado diciendo el portavoz, que ha denunciado que "el único criterio que utiliza el Gobierno central es el criterio político, el mismo que el Gobierno de Pedro Sánchez viene usando, que es la devolución de los favores".

Además, el portavoz adjunto ha mostrado su insistencia en destacar que "el plan del Gobierno andaluz no recoge estímulos reales". "No han ofrecido ayudas directas al tejido productivo, trabajadores, autónomos, pymes y comerciantes, que están pidiendo fondos no reembolsables que les permitan impulsar su actividad y no les obligue a cerrar sus negocios para siempre".

Alonso también ha hecho mención a la única ayuda que han recibido a fondo perdido, "unos raquíticos y poco coherentes 300 euros". "Las subvenciones y ayudas tienen que dirigirse a sanidad, a proteger a las familias más necesitadas y al tejido productivo: no se puede destinar gasto público a colectivos sectarios y politizados que carecen de toda utilidad socioeconómica", ha agregado.

Por último, ha advertido al Gobierno de la Junta de que "ha llegado la hora de la reestructuración de la administración pública y de eliminar todo aquello que no sea necesario y que suponga un gasto superfluo".

"Le pedimos al Gobierno de la Junta que sea valiente y que exija responsabilidades al Gobierno de España, empezando por reclamar en los tribunales, tal y como prometieron, los 537 millones de IVA del año 2017 que por derecho corresponden a las arcas andaluzas, y también le exigimos que haga test masivos a la población", ha subrayado.