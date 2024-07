Vox critica "el nuevo sablazo" en Sadeco que "consuma la nueva estafa del PP" tras la subida de la basura

CÓRDOBA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba y consejero en la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco) Rafael Saco ha criticado este martes "el nuevo sablazo" con la subida de la tasa de basura para el ejercicio 2025, que, a su juicio, "consuma la nueva estafa del PP".

En una nota, el edil ha lamentado que "la banda de Bellido se ha puesto a mentir de forma descarada y tiene la cara dura de seguir afirmando sin pudor que se van a seguir bajando impuestos, cuando en 2025 los cordobeses en el cómputo global le vamos a pagar más la fiesta".

"Si se cumple que van a bajar un 2% tres impuestos para 2025 y por otro lado sube en poco más de un año un 48,5% la tasa de basura, cómo sale la cuenta", ha cuestionado Saco, quien ha remarcado que "hay que decirle a este gobierno que no es lo mismo bajar un 2% el ICIO, que no afecta a un gran porcentaje de los cordobeses, por ejemplo, que subirle a cada cordobés, de media, 60 euros".

Así, el concejal, tras advertir de "la anterior subida del 35% de la tasa de Sadeco, que era el mayor sablazo fiscal al bolsillo de los cordobeses", ha asegurado que "si Bellido dice en campaña que va a subir un impuesto un 48,5%, la mayoría absoluta no la ve ni de lejos".

El consejero de Sadeco ha recordado a la presidenta de la empresa, Isabel Albás, que "para seguir subiendo impuestos ahora no tiene la excusa de Pedro Sánchez". "Esta vez la culpa es de una mala gestión y de una mala negociación", ha enfatizado, para apostillar que "vuelven a pagar los mismos".

Al respecto, ha recordado que pedían en Sadeco "un plan de redimensionamiento de residuos que no se ha hecho; ajustar gastos, que no se ha hecho; que se cuantifique el coste de tener limpias las calles, de hacer una buena gestión en la recogida de contenedores, etc., algo que tampoco se ha hecho". "Aquí se tira por la solución socialista de que si aumenta el gasto, subo impuestos en vez de recortar nada", ha dicho.

Ante ello, Saco ha anunciado que Vox va a votar en contra de esta subida en el consejo de Sadeco de este miércoles, "un consejo que se pone el día 31 de julio con toda la intención del mundo para que los cordobeses estén más pensando en la playa que en los sablazos de su alcalde". "El problema es que a la vuelta la puñalada va a seguir ahí y en 2025 va a estar en sus bolsillos", ha avisado.