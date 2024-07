Vox critica que el PP vote contra la reforma de la Ley de Extranjería sólo por "falta de financiación para sus CCAA"

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha criticado este miércoles que el voto en contra del PP en el Congreso de los Diputados a la reforma de la Ley de Extranjería no obedece a que "esté en contra de la inmigración ilegal" ni del reparto de menores migrantes no acompañados por el territorio nacional, sino "porque no hay financiación suficiente en las comunidades autónomas donde gobierna para poder asumir el coste".

En rueda de prensa en Sevilla previa al Pleno del Parlamento andaluz, Alonso ha asegurado que el rechazo del PP a la reforma de la Ley de Extranjería no es más que "el enésimo teatrillo" al que "están jugando PP y PSOE" y se ha mostrado convencido de que al final "se juntarán en una mesa y habrá financiación para costear el coste de la gestión" de los menores migrantes no acompañados.

"Para eso sí hay financiación, pero no para aliviar las listas de espera de la dependencia, es cuestión de prioridades", ha apostillado Alonso, que ha criticado que la consejera de Igualdad, Loles López, quiera hacer creer a los andaluces que en Vox "hemos perdido la cabeza, que somos muy insolidarios y que queremos dejar en el Mediterráneo o en el Atlántico a niños de seis y siete años".

Según el portavoz adjunto de Vox, los menores migrantes no acompañados que llegan a Andalucía "no son niños de siete años, son adolescentes de entre 15 y 18, de los que más del 50% tiene entre 17 y 18 años y no vienen huyendo de ninguna guerra, ni vienen mal nutridos", por lo que se ha preguntado "por qué piden asilo internacional" en España.

Alonso ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de provocar "un efecto llamada" cuando dice que en Andalucía "podemos acoger ya sean 30 ó 300" y ha defendido la necesidad de "poner pie en pared y evitar que entre un solo inmigrante ilegal más a España de forma contundente".

"El PP ha perdido el norte y cualquier tipo de convicción y principio, actúa como un partido veleta, que se mueve desde un punto de vista absolutamente electoral", ha añadido antes de proclamar que "no cuenten con Vox para ser cómplices de ningún tipo de inseguridad que se dé en nuestras calles como consecuencia de la inmigración ilegal".