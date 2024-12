Vox cuestiona que Moreno hable de "sueño" cuando es "la misma pesadilla que con el PSOE" tras Debate de la Comunidad

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Vox en Andalucía y diputado por Jaén, Benito Morillo, ha asegurado este jueves que "Moreno Bonilla habla de sueño, pero lo que estamos viviendo con el PP es la misma pesadilla que vivíamos con el PSOE de la ruina y la miseria", afirmaciones que han supuesto su análisis sobre el Debate del estado de la comunidad, que ha concluido este jueves en el Pleno del Parlamento.

Vox, que ha recriminado al Grupo Popular que haya rechazado casi en su totalidad las 140 propuestas de resolución de los grupos de la oposición, actitud que vuelve a demostrar, a su juicio, que el presidente de la Junta de Andalucía "no tiene ningún interés en abandonar el socialismo en el que se ha anclado estos últimos años", según una nota de este partido.

Morillo ha denunciado que, una vez más, en la votación de las propuestas de resolución, "el PP de Moreno Bonilla ha unido sus votos al PSOE para rechazar la gran mayoría de nuestras medidas".

Ha remarcado que "PP y PSOE han votado en contra" de dar prioridad a los españoles en las ayudas públicas; de frenar el reparto de menores extranjeros no acompañados por nuestra región; de expulsar del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a "los enchufados socialistas" que procedían de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe); de eliminar las subvenciones a los sindicatos corruptos UGT y CCOO; de apoyar al sector de agricultura, la pesca y la ganadería protegiendo el producto nacional; de garantizar la gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años y de poner en marcha un plan para la mejora del sistema sanitario andaluz.

"Ya sabíamos que el PSOE no tiene ningún interés de acabar con los problemas de Andalucía", ha argumentado Benito Morillo, quien seguidamente ha indicado que "con el PP vemos que no hay día en el que no demuestre que está empeñado en seguir la senda del socialismo que tanto daño hizo a esta región".