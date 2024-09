Vox denuncia "nueva subida en la espera" de Dependencia hasta "los 603 días": "Nunca ha funcionado peor"

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha denunciado este miércoles "los alarmantes" datos relacionados con la Dependencia en Andalucía referentes a los meses de julio y agosto que desvelan como "el plazo para la concesión de las ayudas ha vuelto a subir y ya son 603 días".

En rueda de prensa, ha alertado del nuevo aumento en el número de andaluces en listas de espera, "que ya son 54.715, mientras que han fallecido 831 andaluces en julio y agosto esperando las ayudas y ya llevamos más de 5.000 en lo que va de año".

Ante estos "terroríficos datos", Gavira ha afeado a Moreno que no "cese" a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que tiene las competencias sobre la Dependencia: "No le interesa cambiarla ya que el discurso que tiene es, no ya cercano al socialismo, sino cercano al comunismo".

Para el portavoz de Vox, la reciente remodelación del Gobierno andaluz realizada por Moreno, en la que ha cambiado a las consejeras de Salud y de Educación, "no es para coger impulso, sino que las ha cesado porque hacían mal su trabajo".

"Cambia a la consejera de Salud, cambia a la consejera de Educación y cambia la figura del portavoz, mientras a la consejera que tiene las competencias de la Dependencia no la cesa ni la cambia", ha dicho Gavira.

Ha agregado que "nunca en Andalucía la Dependencia ha funcionado peor que ahora y ahí están los números".